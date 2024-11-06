助力企业出海！洛阳举行跨境电商发展大会

在跨境电商的带动下，去年洛阳钢制家具出口增长达37.6%……这是在26日举行的2025年中国(洛阳)跨境电商发展大会上获悉的。

在跨境电商的带动下，去年洛阳钢制家具出口增长达37.6%……这是在26日举行的2025年中国(洛阳)跨境电商发展大会上获悉的。

本次大会以“扬帆出海 聚势共赢”为主题，邀请亚马逊、谷歌、eBay、速卖通等B2C跨境电商平台，联动本地特色产业带，通过解读平台政策、精准剖析市场需求、共享实战经验、展示技术创新，为本地产业带商家搭建商务对接桥梁，助力企业精准定位海外市场。此外，在跨境电商平台交流展区与跨境服务展区的互动环节，各平台代表为跨境电商企业提供支付、物流、税务、SaaS软件等方面咨询。

据悉，自2019年中国(洛阳)跨境电子商务综合试验区获批以来，洛阳先后建成跨境电商线上综合服务平台，培育出涵盖制造、物流等环节的完整产业链，实现了从“试点突破”到“全面开花”的跨越式发展。

洛阳市商务局相关负责人表示，后续将鼓励跨境电商企业打造自有品牌，运用“跨境电商+产业带+海外仓”“工业品+海外独立站”等模式，培育壮大钢制家具、布鞋针织、三轮摩托车等跨境电商产业带发展。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 朱婉婉 实习生 张志慧 文/图）