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3月27日至4月30日，洛阳开展“移风易俗主题宣传月”活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.26 19:07
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　　26日，记者从洛阳市委宣传部获悉，3月27日至4月30日，洛阳将开展“移风易俗主题宣传月”活动。

　　活动旨在进一步深化移风易俗，倡导文明健康生活方式，教育引导广大群众自觉摒弃陈规陋习，不断提升文明素养，在全社会营造风清气正、向上向善的良好氛围。

　　活动期间，洛阳将聚焦厚葬薄养、大操大办、高价彩礼、封建迷信、赌博诈骗等群众关切问题，连续推出“我们的节日·清明”新时代文明实践活动、“学村规民约树文明乡风”活动、“倡导殡葬改革共筑文明新风”宣传活动及洛阳市公益生态安葬仪式、“法润生活，破除婚俗陋习”法律明白人培训活动、“全民禁赌共参与·移风易俗树新风活动、“村歌嘹亮”乡村歌曲大赛、民族宗教政策法规宣传月活动等七大主题活动。

　　此外，洛阳还将围绕青年交友和群众精神文化生活需求，开展公益婚恋交友、移风易俗文艺节目展演等活动，带动市民群众广泛参与，共同营造文明社会氛围。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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