大风！寒潮！洛阳市气象台发布最新预警

洛阳市气象台分别发布大风、寒潮蓝色预警信号。 洛阳市气象台2025年3月26日16时55分发布大风蓝色预警信号：预计未来24小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区将出现6级左右西北风，阵风7到8级，请注意防范。 防御指南： 1.政府及相关部门应按照职责做好防大风工作。 2.停止高空、水上户外作业和游乐活动。 3.关好门窗,加固围板、棚架、广告牌等易被风吹动的搭建物,妥善安置易受大风影响的室外物品,遮盖建筑物资。 4.行人应尽量少骑自行车,刮风时不要在广告牌、临时搭建物等下面逗留。 5.有关部门和单位应注意做好森林等防火工作；街道、社区、村庄和家庭应加强防火意识，适时采取有效措施，消除火灾隐患。 洛阳市气象台2025年3月26日17时4分发布寒潮蓝色预警信号：预计未来48小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区最低气温将要下降10℃以上，最低气温小于等于4℃，陆地平均风力可达5级以上，请注意防范。 防御指南： 1.政府及相关部门应按照职责做好防寒潮准备工作。 2.农、林、养殖业应做好作物、树木与牲畜防冻害准备。 3.有关部门应视情况调节居民供暖，燃煤取暖用户需注意防范一氧化碳中毒。 4.有关单位和居民应注意防风，关好门窗，加固室外搭建物。 5.个人应注意添衣保暖，老弱病人，特别是心血管病人、哮喘病人等对气温变化敏感的人群应减少外出。 ⑥