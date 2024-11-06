洛阳汽车站：“擦亮”城市窗口 喜迎牡丹文化节

第42届中国洛阳牡丹文化节即将到来。连日来，洛阳汽车站开展“擦亮”城市窗口行动，对场站环境进行集中整治，加强工作人员技能培训，提升志愿服务水平。
第42届中国洛阳牡丹文化节即将到来。连日来，洛阳汽车站开展“擦亮”城市窗口行动，对场站环境进行集中整治，加强工作人员技能培训，提升志愿服务水平。
第42届中国洛阳牡丹文化节即将到来。连日来，洛阳汽车站开展“擦亮”城市窗口行动，对场站环境进行集中整治，加强工作人员技能培训，提升志愿服务水平。
洛阳汽车站目前已对候车大厅、售票厅等区域进行全方位清洁，统一更换了座椅座套，对自助售票机等设备进行全面“体检”。在人流量较大区域配备了医药箱、爱心专座、母婴室、无障碍通道等便民服务设施，并对志愿服务人员进行服务咨询、现场导乘、解答疑问、协助乘车等进行再培训。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 张蓓 文/图）
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