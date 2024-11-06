洛阳市面向房地产、金融行业代表推介27宗优质地块

25日，洛阳市自然资源和规划局在洛阳市规划展示馆举行2025年度洛阳市中心城区土地推介及地方政府专项债支持土地储备政策培训会，共有来自全国各地30余家房地产开发企业和金融机构的80余名代表参加。

25日，洛阳市自然资源和规划局在洛阳市规划展示馆举行2025年度洛阳市中心城区土地推介及地方政府专项债支持土地储备政策培训会，共有来自全国各地30余家房地产开发企业和金融机构的80余名代表参加。

据悉，此次活动以精准对接市场需求为导向，坚持“按需推地”科学理念，充分契合城市发展与企业投资需求，进一步优化土地资源配置。同时，聚焦加强土地储备领域专项债券申报工作，通过科学合理的土地供应策略加快构建房地产发展新模式。

此次活动重点推出位于涧西区、老城区、洛龙区、伊滨区的27宗优质地块，总面积达1700余亩。洛阳市自然资源和规划局有关负责人详细介绍了地块分布、控制性指标及周边规划等情况，相关地块涵盖多种规划用途，可满足不同企业投资发展多元需求。随后，招商银行总行机构部区域相关负责人对地方政府专项债支持土地储备政策进行培训，从政策出台背景、资金使用范围、项目申报条件等方面进行深入解读，帮助大家吃透政策、用好政策。

洛阳市自然资源和规划局相关负责人表示，将继续秉持科学规划、合理利用原则，推动土地资源优化配置，持续推出优质地块，进一步提高服务水平，及时通过展示交流等方式，加快项目落地。同时，强化土地储备领域申报地方政府专项债券业务培训工作，加强对各县区指导，配合各县区稳妥有序推进土地储备领域地方政府专项债券相关工作，为洛阳城市建设和经济增长提供有力支持。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/图 通讯员 方硕)