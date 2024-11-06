洛阳市启动森林火灾Ⅲ级应急响应

据洛阳市人民政府森林防灭火指挥部消息，自3月25日起我市启动森林火灾Ⅲ级应急响应。

据洛阳市人民政府森林防灭火指挥部消息，自3月25日起我市启动森林火灾Ⅲ级应急响应。具体内容如下：

近期气温持续升高，风大物燥，火情热点频发，我市已发布高森林火险橙色预警，河南省人民政府森林防灭火指挥部也已启动河南省森林火灾Ⅲ级应急响应。根据《洛阳市森林火灾应急预案》，经分析研判，洛阳市人民政府森林防灭火指挥部决定自3月25日起启动森林火灾Ⅲ级应急响应。

洛阳市人民政府森林防灭火指挥部

2025年3月25日

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