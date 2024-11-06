洛阳市启动森林火灾Ⅲ级应急响应

据洛阳市人民政府森林防灭火指挥部消息，自3月25日起我市启动森林火灾Ⅲ级应急响应。
据洛阳市人民政府森林防灭火指挥部消息，自3月25日起我市启动森林火灾Ⅲ级应急响应。
据洛阳市人民政府森林防灭火指挥部消息，自3月25日起我市启动森林火灾Ⅲ级应急响应。具体内容如下：
近期气温持续升高，风大物燥，火情热点频发，我市已发布高森林火险橙色预警，河南省人民政府森林防灭火指挥部也已启动河南省森林火灾Ⅲ级应急响应。根据《洛阳市森林火灾应急预案》，经分析研判，洛阳市人民政府森林防灭火指挥部决定自3月25日起启动森林火灾Ⅲ级应急响应。
洛阳市人民政府森林防灭火指挥部
2025年3月25日
⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605