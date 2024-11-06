申领退役军人优待证，有没有截止日期？【视频】

“申领退役军人优待证有没有截止日期？”近日，有市民通过洛阳网“百姓呼声”平台咨询，优待证是否可以随时办理。 “申领退役军人优待证有没有截止日期？”近日，有市民通过洛阳网“百姓呼声”平台咨询，优待证是否可以随时办理。 该市民介绍，他曾在部队服役，退役后去了外地，一直没有办理优待证。现在回到了洛阳，不知是否还能够办理。 “当然可以！”26日，洛阳市退役军人服务中心工作人员李尊在接受采访时介绍，退役军人办理优待证没有截止期限，可以根据本人意愿在工作日，携带户口本、身份证、退役证件，到户籍地所在办事处(乡镇)退役军人服务站申请办理。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 韩春华 文/图）