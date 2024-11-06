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“AI智慧供热 数字低碳未来” 第六届智慧供热大会在洛阳隆重举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2025.03.26 10:09
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　　3月26日，第六届智慧供热大会暨供热企业数智降碳技术交流展示活动在洛阳伊水大酒店隆重举行。此次大会以“AI智慧供热 数字低碳未来”为主题，汇聚了众多行业专家及企业代表，共同聚焦供热行业的前沿发展趋势。

　　此次活动由中国建筑节能协会热电分会主办，洛阳暖鑫热力有限公司等单位协办。中国建筑节能协会副会长柴文忠做行业发展报告，洛阳供热协会负责人、洛阳弘义公用事业投资发展集团有限公司监事长高巍致欢迎词，大会由中国建筑节能协会热电分会秘书长阮成胜主持。

 

　　中国建筑节能协会总工程师李德英分享了智慧供热系统水泵匹配与流量分配实用技术，对我国建筑领域发展现状和问题，供热系普遍存在的问题进行了探讨。

　　在“数字中国”和“双碳”目标下，人工智能飞速发展、低碳转型深入人心，这对供热行业的智慧化低碳发展提出了新的要求，从源、网、站、户、储全域层面系统性解决智慧供热的新型智慧供热系统应运而生。“多储热柔”“热—电—碳”“算力—电力—热力”协同、3计量与调控协同、AI+智慧供热系统等多种前瞻性新理念，新机制、新技术层出不穷，供热行业的数智化和低碳转型势在必行。

　　活动期间，与会领导及专家学者结合自身职能职责与专业领域，就供热行业数智降碳以及提升供热安全运行保障能力等关键议题，展开了深入研讨与经验分享。他们的精彩发言为供热企业的未来发展提供了极具价值的思路与建议。

　　据悉，本届大会将持续至3月28日，后续还将有一系列丰富的议程与交流活动，有望为供热行业的创新发展注入新的活力。
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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