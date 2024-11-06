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洛阳又一国家级标准化试点项目即将验收
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.26 10:52
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　　今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，由国家标准化管理委员会、国家医疗保障局联合下达的2023年度社会管理和公共服务综合标准化试点(医疗保障领域)项目中，洛阳医疗保障服务标准化试点项目成为全省唯一获批的国家级标准化试点项目，将于今年年底正式验收。

　　医保保障服务是社会管理和公共服务的重要组成部分。近日，洛阳市医疗保障局智能客服系统上线试运行，严格对标国家医保服务标准化体系建设要求，通过“智能中枢标准化响应、市县两级标准化协同、适老服务标准化供给”三重创新，打造出“流程可复制、质量可衡量、数据可溯源”的智慧医保服务新范式。洛报融媒记者了解到，新系统作为医保服务标准化试点平台，计划年内完成15个县区3400余基层医保工作站点的医保服务标准化提升改造，并探索异地就医备案、零星报销受理等场景的“线上受理”标准制定。

　　洛阳市市场监管局相关负责人介绍，截至目前，洛阳共承担国家级标准化试点项目17项，其中工业试点4项、农业试点8项、服务业试点5项，此次又一国家级标准化试点项目的获批，不仅为全国医疗保障经办服务领域提供了可推广、可复制的发展蓝本，还带动了洛阳整体标准化建设水平的提升，为其他领域的标准化建设提供了有益的借鉴和参考，对于推动洛阳全面实施标准化战略，纵深推进标准洛阳建设具有重要意义。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 毕晓燕 田超)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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