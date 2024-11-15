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洛阳市委常委会召开会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.01 17:52
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市委常委会召开会议
传达学习习近平总书记重要指示精神
研究民营经济发展、生态环保、安全生产等工作
江凌主持 张玉杰出席

　　1日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记重要指示精神，研究民营经济发展、生态环境保护、安全生产、群众身边不正之风和腐败问题集中整治、高校党的建设等工作。

　　市委书记江凌主持会议，张玉杰出席会议。

　　会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记在贵州、云南考察时的重要讲话精神，始终保持发展定力和耐心，坚持以科技创新引领产业升级，统筹抓好新旧动能转换，积极融入全国统一大市场建设，扎实推进以县城为重要载体的城镇化，持续营造良好营商环境和干事创业的浓厚氛围，推动现代化洛阳建设不断取得新成效。要深入学习领会习近平总书记在《求是》杂志上发表的重要文章《经济工作必须统筹好几对重要关系》，不断深化对经济工作的规律性认识，统筹好有效市场和有为政府、总供给和总需求、培育新动能和更新旧动能、做优增量和盘活存量、提升质量和做大总量等重大关系，坚定信心、务实重干，奋力拼出洛阳发展新天地。要深入贯彻落实中共中央政治局会议精神，深刻领会制度化开展中央生态环境保护督察的重大意义，从讲政治的高度切实抓好巡视反馈问题整改工作，持之以恒正风肃纪反腐，确保中央、省委各项部署要求落到实处。

　　会议深入学习了习近平总书记在《求是》杂志上发表的重要文章《坚持和落实“两个毫不动摇”》，以及省有关会议精神，听取了我市民营经济发展情况汇报。会议指出，要优化民营经济发展环境，坚持包容审慎监管，构建亲清政商关系，出台针对性扶持政策，努力开创民营经济高质量发展新局面。要学习借鉴外地经验做法，更好发挥国有企业带动民营企业共同发展的作用，加强企业家队伍建设，建好用好商协会组织，不断提升民营经济发展质效。要建立完善政企常态化沟通、高成长性企业培育等工作机制，确保各项惠企政策、助企服务落到实处。

　　会议听取了全市生态环境保护工作汇报。会议强调，保护好生态环境，是落实黄河流域生态保护和高质量发展重大战略的政治任务，是最普惠的民生福祉，也是彰显城市竞争力的重要优势。要统筹抓好中央环保督察反馈问题整改、节能降碳、退城入园、污水治理等重点任务，加大产业结构调整力度，推动生态环境持续改善，努力在保障生态安全和促进人与自然和谐共生上奋勇争先。

　　会议传达了全省安全生产现场调度会及省有关通报精神，研究全市安全生产工作。会议强调，各级各有关部门要坚持党政同责、一岗双责，树牢“隐患即事故”理念，深入开展三年集中整治行动，全面排查和整改各类安全隐患，不断提升本质安全水平。要抓好牡丹文化节期间文旅、消防、森林防火等重点领域安全工作，坚决守住安全生产底线。

　　会议传达学习了中央纪委国家监委、省纪委监委有关会议精神，研究我市群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作。会议强调，要坚持把集中整治群众身边不正之风和腐败问题与开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育、推进党建引领基层高效能治理、办好民生实事等结合起来，坚持开门搞整治，找准整治工作重点，推动反腐败斗争向基层延伸、向群众身边延伸，切实增强人民群众的获得感幸福感安全感。

　　会议传达学习了全国、全省高校党的建设工作会议精神，研究我市贯彻落实工作。会议强调，要加强党对高校的全面领导，创新新时代高校党的组织体系，构建专业学院、产业学院、住宿书院“三院协同”育人体系，建立健全地方和高校工作协调机制，确保党的路线方针政策在高校不折不扣得到贯彻。

　　会议还研究了其他事项。

　　市委常委王军、祁建峰、王森、韩治群、徐超文、陈功出席会议。 (洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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