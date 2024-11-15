牡丹！牡丹！十四省名城联动报道反响强烈

2025年4月1日，第42届中国洛阳牡丹文化节拉开帷幕。与此同时，由洛阳日报社等14个省(区、市)的14家城市主流媒体共同发起的“十四省名城联动 千万里国色芳华”——大型融媒体联动报道也正式启动。

2025年4月1日，第42届中国洛阳牡丹文化节拉开帷幕。与此同时，由洛阳日报社等14个省(区、市)的14家城市主流媒体共同发起的“十四省名城联动 千万里国色芳华”——大型融媒体联动报道也正式启动。