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张玉杰调研督导安置房建设工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.01 22:29
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克难攻坚推动安置房建设提速提质
人民至上让群众早日搬新家住新房
张玉杰调研督导安置房建设工作

　　1日，市长张玉杰深入洛龙区调研督导安置房建设工作。他强调，要坚持以人民为中心的发展思想，认真落实省、市部署要求，按照既定时间节点，压实工作责任，创新思路方法，细化工作举措，推动安置房建设提速提质，让群众早日搬新家、住新房，享受高品质幸福生活。

　　张玉杰先后到洛龙区钢厂片区安置房、郜庄安置房、寺沟安置房、丰仁李王屯安置房等地，实地察看项目建设进度，详细了解施工计划、资金筹措、配套设施建设等情况，与市直相关部门、洛龙区、承建单位和金融机构负责人现场办公，协调解决瓶颈问题，对责任单位、建设节点、交房时间等逐一提出明确要求。

　　张玉杰强调，安置房建设事关群众切身利益，是不折不扣的民生工程、民心工程。各级各部门要切实想群众之所想、急群众之所急，将安置房建设作为当前头等民生大事，以等不得、慢不得、拖不得的紧迫感，主动担当、锚定目标、攻坚克难，让人民群众早日回迁新居。要紧盯节点抓进度，科学组织施工，强化要素保障，倒排工期、挂图作战、压茬推进，力争整体进度往前赶，确保在建项目按时间节点分批完工、及时交付。要找准症结破瓶颈，坚持问题导向，树立“有解思维”，聚焦进展缓慢项目，深入一线调查研究，分类梳理瓶颈制约，理清工作思路、优化解决路径，以实际成效回应群众关切。要用活政策解难题，准确把握政策导向，加强项目整合包装，积极对接金融机构，加快盘活低效闲置用地，不断拓宽融资渠道，有效解决项目建设资金难题。要严格监管提质效，切实从安置群众需求出发，统筹推进水电气暖、道路绿化、生活服务等配套设施建设，加强资金支付、工程造价、施工建设等全过程监管，全力确保项目早建成、群众早受益。

　　李新红、陈剑锋等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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