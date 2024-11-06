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龙门石窟景区将于4月1日起开放“灯映龙门”项目
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.26 10:52
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　　洛报融媒记者25日从龙门石窟景区获悉，为迎接第42届中国洛阳牡丹文化节，提升游客体验，“灯映龙门”项目将于4月1日正式开放。

　　“灯映龙门”项目售票时间为每日17:30-19:30，检票时间为18:00-20:00，清场时间为21:00。项目开放区域为西山石窟和香山寺，游客可通过关注“龙门石窟”或“龙门石窟景区”微信公众号线上预约购票，或前往西北服务区票务中心线下购票。

　　需要注意的是，洛阳市旅游年票不适用于项目，年票持有者需在18:00前完成日间游览，其他优惠政策及门票价格参照日间执行。游客车辆需停放至西北服务区停车场，东北服务区停车场夜间暂停开放。

　　景区实行实名制购票，具体细则参照《龙门石窟最新实名制售票公告》。更多信息可拨打咨询电话0379—65980972。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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