发挥优势 落实责任 为集中连片推进乡村全面振兴贡献驻村帮扶力量

24日，市委常委、组织部部长王森到汝阳县调研驻村帮扶、党建引领基层高效能治理等工作。

24日，市委常委、组织部部长王森到汝阳县调研驻村帮扶、党建引领基层高效能治理等工作。

在市委组织部结对帮扶的刘店镇昌村，王森实地走访了村党群服务中心、驻村工作队办公及生活场所、农村专业合作社等，与县乡村干部进行座谈交流，详细了解村党支部建设、特色产业发展、人居环境整治、公共服务供给等情况。

王森指出，向重点乡村持续选派第一书记和工作队员，是党中央作出的重要决策部署，是加强基层党的建设、巩固党的执政基础、密切联系群众的重要抓手。驻村帮扶单位和驻村干部要充分发挥自身优势，帮助村“两委”厘清发展思路，带领群众增收致富，在联系和服务群众中凝聚好党心民心。

王森强调，要把准发展大势，深入研究农村人口转移和乡村演变规律，弄清村庄未来发展趋势、特色优势、短板不足、群众急难愁盼，明确主攻方向，找准工作的着力点。要注重规划引领，紧紧围绕集中连片推进乡村全面振兴，从实际出发统筹谋划富民产业发展、乡村建设提升和公共服务配套等。要坚持党建引领基层高效能治理，持续落实好“四下基层”、乡镇(街道)领导干部普遍直接联系群众等制度，常态化开展“三清两建”，建好用好乡(邻)里中心、“三自”组织等，不断提升群众获得感幸福感。要持续建强支部，选优配强党支部带头人，发挥好驻村第一书记和工作队作用，充分调动村“两委”成员、党员群众积极性，抓实基层党组织后备力量培育储备、“镇选村培”发展党员等工作，为加快推进乡村全面振兴提供坚强组织保证。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)