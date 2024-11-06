第42届中国洛阳牡丹文化节志愿者招募令

为积极培育和践行社会主义核心价值观，进一步弘扬奉献、友爱、互助、进步的志愿服务精神，让游客更好感受洛阳温度，切实为第42届中国洛阳牡丹文化节提供优质、高效的志愿服务，现面向全市招募志愿者。

为积极培育和践行社会主义核心价值观，进一步弘扬奉献、友爱、互助、进步的志愿服务精神，让游客更好感受洛阳温度，切实为第42届中国洛阳牡丹文化节提供优质、高效的志愿服务，现面向全市招募志愿者。

一、招募时间

3月25日至3月29日

二、招募条件

1、自觉遵守国家法律法规，无不良行为记录，具有良好的思想道德和奉献精神；

2、年龄18—60周岁，身体健康，自愿参加志愿服务活动；

3、遵守志愿服务各项规章制度，服从现场工作安排，确保有时间参与志愿服务活动；

4、责任心强，善于沟通，面对各类问题与突发状况能耐心解答、妥善处理；

5、在洛阳市居住、工作或学习，热爱洛阳文化。

三、志愿服务内容

(一)“文明迎宾 真挚待客”文明实践志愿服务

志愿者在城市区各高速出入口、火车站、高铁站、飞机场、重点地铁公交换乘站、公园、景区、场馆等场所宣传洛阳历史文化、普及文明旅游知识，并为游客提供人文讲解、道路指引、景点介绍等服务。在各个窗口行业、窗口单位以“志愿服务我出彩群众满意在窗口”为抓手，积极为全市人民和外地游客提供高质量的志愿服务。服务窗口设置党员先锋岗，以党员示范榜样的引领，形成学习、崇尚、争做文明服务先锋的良好氛围。

报名电话：

市交通运输局(交通站点)：63239522

市城管局(公园)：63304813

市文广旅局(景点)：86862060

(二)“公益讲解 读懂洛阳”文明实践志愿服务

志愿者熟练掌握洛阳市基本市情、洛阳历史及传统文化、志愿服务知识和技能，基本掌握礼仪规范、基本医疗常识和急救技能等，按照业务流程和服务规范，履行岗位职责，在龙门石窟、白马寺、洛阳博物馆等重点景区和主要场馆出入口志愿服务站，向国内外游客开展志愿讲解工作，为特殊群体游客提供免费讲解服务。结合“文明探源我来说”文物和文化遗产保护志愿服务，在各博物馆开展沙龙、讲座、公益课堂志愿服务活动，讲解洛阳历史、牡丹文化等知识。

报名电话：

市外事办(外语讲解)：86860959

市城管局(公园讲解)：63304813

市文广旅局(景点讲解)：86862060