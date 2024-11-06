晚清进士钱振锽有书法名联云：“自有牡丹为贵客，不妨香草属骚人。”牡丹作为一种古老的植物，一度广泛分布在中国的大江南北，甚至连苦寒的藏区与潮湿的四川盆地都能生存。但是，这位来自深山的灰姑娘，一走进洛阳，这里的甘泉洗尽了她满身的尘土，这里的地脉给了她新的容颜，这里的帝王为她梳洗装束，这里的文士为她谱曲颂歌，这里的民众对她万千宠爱，她终于超越了桃李菊梅等众姐妹，成为笑傲天下的花中之王。

编者按：

悠悠河洛，郁郁北邙。十三朝都会，五千年圣城。洛阳地脉花最宜，牡丹尤为天下奇。隋炀帝初植，武则天加礼。范仲淹传谱，欧阳修作记。洛阳牡丹甲天下，花开花落醉京华。洛阳牡丹何以甲天下？大致而言：种植历史甲天下、牡丹名园甲天下、牡丹名品甲天下、牡丹花谱甲天下、牡丹文学甲天下、牡丹艺术甲天下、牡丹花市甲天下……

春风一夜吹乡梦，又逐春风到洛城。洛阳牡丹又如约而开，一年一度的牡丹文化节将盛大启幕。本网从即日起，推出“河洛广记之国色无双系列”文章，敬请关注！

晚清进士钱振锽有书法名联云：“自有牡丹为贵客，不妨香草属骚人。”牡丹作为一种古老的植物，一度广泛分布在中国的大江南北，甚至连苦寒的藏区与潮湿的四川盆地都能生存。但是，这位来自深山的灰姑娘，一走进洛阳，这里的甘泉洗尽了她满身的尘土，这里的地脉给了她新的容颜，这里的帝王为她梳洗装束，这里的文士为她谱曲颂歌，这里的民众对她万千宠爱，她终于超越了桃李菊梅等众姐妹，成为笑傲天下的花中之王。

夏都晋宫访牡丹

上古之时，牡丹与芍药不分。西晋太傅崔豹在洛阳写的《古今注》中说：“芍药有二种，有草芍药、木芍药。”南宋史学家郑樵的《通志》记载：“牡丹初无名，因其花可爱，如芍药，宿根如木，故得木芍药之名。”

芍药和牡丹最早的人工种植始于夏朝初年，最早的栽培地是夏朝都城斟鄩(今偃师二里头村)。宋朝虞汝明的《古琴疏》记载：“帝相元年，条谷贡桐、芍药，帝令羿植桐于云和，命武罗伯植芍药于后苑。”

帝相是夏朝的第五个天子，在他即位之初，条谷国进贡桐树和芍药。帝相命羿将桐树种于云和，命武罗伯将芍药种植于王宫后苑中。条谷，在《山海经》中有记载，在首山(今偃师首阳山)东北约八百里处，“条谷之草多芍药”。当地人将桐树和芍药作为贡品献给帝相，帝相命人在都城种植。后来，芍药满园，桐树成材，帝相命人将桐树做成了琴，名曰条谷，在芍药园中，奏条谷之琴，演《大夏》之舞。

此后，芍药成为帝王园林中的重要花卉。《晋宫阁名》说：“胪章殿前，芍药华六畦。”即西晋宫城中的胪章殿前，种了六畦芍药花，其地在今白马寺东。

把夏都晋宫种植的芍药，认定为牡丹，有一个重要证据，就是《洛神赋图》。

洛神，是宓妃，她是伏羲氏的女儿，嫁给了上古洛阳地区有洛氏部族首领洛伯。宓妃教会有洛氏百姓结网捕鱼，还把从父亲那儿学来的狩猎、养畜、放牧的好方法也教给了有洛氏的人们。她美若天仙，能歌善舞。有洛氏的首领河伯垂涎她的美貌，为抢夺宓妃，不惜大动干戈。最后，洛伯战败，宓妃不堪受辱，投洛河自尽。天帝封她为洛河之神和牡丹仙子。

曹魏诗人曹植在洛水边写下《洛神赋》，形容宓妃“翩若惊鸿，婉若游龙”，她曼妙婉约，秀颈修长，皎洁如玉，发髻高耸，丹唇娥眉，明眸皓齿……在她身上几乎汇集了一切赞美女人的词汇。东晋大画家顾恺之读后大为感动，遂凝神挥笔成《洛神赋图》。在《洛神赋图》中，与洛神相伴的是一朵灼灼的牡丹。因为他当然知道，牡丹生于洛河之滨，洛神是司洛河和牡丹之神。

洛水之神，孕育了最富贵的牡丹，牡丹之美就是宓妃之美。唐代诗人徐凝的《牡丹》诗云：“何人不爱牡丹花，占断城中好物华。疑是洛川神女作，千娇万态破朝霞。”诗人说，洛阳牡丹是宓妃亲自设计和创造的伟大作品，因为美丽香艳的牡丹，就是宓妃本人的化身。

西苑遍开牡丹花

洛阳是古代园林的发源地，夏商已有帝王苑囿，魏晋时的华林园有着更严谨的规制，表现出一种人工建构结合自然山水之美，标志着皇家园林已升华到较高的艺术水平。而隋炀帝所建的西苑，其规模远远超过华林园。

西苑的建设开始于大业元年(公元605年)五月，是东都建设的一部分。《隋书·食货志》记载：“苑囿连接，北接新安，南及飞山，西至渑池，周围数百里，课天下诸州各贡草木花果，奇禽异兽于其中。开渠引谷、洛水自苑西入，而东注于洛。”《元河南志》说：“西苑初名会通苑，又改称上林苑。”清人徐松的《唐两京城坊考》云：“隋之会通苑，又曰上林苑，武德初，改为芳华苑，武后曰神都苑。”无论当时名字如何变，后人习惯称其为上苑、西苑或神都苑。

为了美化西苑，隋炀帝下诏，全国各地往洛阳进献花木。南宋学者王应麟的《海山记》说，易州进献的一批花木中，有二十箱牡丹，品种有飞来红、袁家红、醉颜红、云红、天外红、一拂黄、延安黄、先春红、颤风娇等。牡丹入西苑，标志着中国牡丹由野生阶段正式过渡到大规模园林种植。

次年，这几百株易州进贡的花木开出了红若朝霞、黄若金饰、白若美玉的各种奇花，隋炀帝不由大惊，问花工道：“此花何名？”花工答道：“鹿韭。”隋炀帝没想到，这种美丽的花卉竟然有这样一个毫无诗意的名字。

用膳时，他向侍宴的御厨谢枫讲起此事。谢枫很博学，他禀告炀帝，《神农本草经》记载，这种花卉叫牡丹。隋炀帝大悦，并将该花赠姓为隋，故称牡丹为隋花。他传来一批名士，根据不同花型和花色，对这批牡丹的花品定了名。据唐代《海记》、宋代《玉海》、明代《天中记》、清代《读书记数略》等一致记载，这些牡丹花品是颤风娇、飞来红、醉颜红、天外红、一拂黄等十九种。不久，洛阳周边各县又献来了来自邙山的平逢白、来自荆山的荆山红等，西苑的牡丹花品已有二十多种。

牡丹一入洛阳，就带有王气，有了隋花——大隋国花的美称。牡丹花开也成了一个重要的物候现象被写入隋朝典籍中，如《隋志·素问篇》中说道：“清明次五日，牡丹华(开花)。”

隋炀帝雅好文学，常在西苑游览赋诗。其《晚春诗》云：“洛阳春稍晚，四望满春晖。杨叶行将暗，桃花落未稀。窥檐燕争入，穿林鸟乱飞。唯当关塞者，溽露方沾衣。”

牡丹花王成国礼

隋唐时，朝鲜半岛有三个国家，即百济、高句丽和新罗，新罗位于半岛东南角，首都金城(今韩国庆州)。

《朝鲜史略》是明朝时朝鲜王国编纂的一部官修通史，该书卷二说，唐太宗贞观六年(公元632年)，德曼公主继承了王位，是为善德女王。她遣使来朝，要求册封并赐牡丹花种。新罗国书用汉语写成，书略曰：闻上国有奇花，名曰牡丹，恳请赐花种，天国宝花降临之时，必使万民感咏，谢陛下恩泽云布之德。

太宗决定允新罗所请，拟派使者到新罗行册封大典，同时拟将牡丹花种赐予该国。命淮阳王、洛州刺史李道明，在洛阳选取牡丹花种。李道明召集宫苑使和一群幕僚在刺史府议事。宫苑使介绍，洛阳牡丹有飞来红、平逢丹、一拂黄、醉颜红、颤风娇等二十余品，一般分红、白、黄、紫四种颜色，唯有颤风娇兼容四色，花朵艳丽硕大，被称为花王。并且，大多数品种是用根种植的，只有颤风娇、平逢丹等几品用花籽种植。且新罗国在千里之遥，携带花籽比较方便。最后，经太宗诏令，选取的是颤风娇，并由阎立德绘制了《大唐禁苑颤风娇姿图》。

李世民时代的大唐帝国，可谓人才济济，但是，能称为新罗、百济、高句丽“三国通”者只有一人，他的名字叫庾文素，被选为钦差大臣。新罗善德女王举行盛大仪式，迎接大唐使臣。完成使命后，庾文素启程回大唐复命。

《朝鲜史略》卷二说：“德曼宽仁明敏，唐帝赐牡丹花图并花籽。德曼曰：此花绝艳而无蜂蝶，是必无香，种其籽果如其言。”这是庾文素到新罗赐花种后，牡丹在新罗成活开花的情况。庾文素走后，善德女王从阎立德《大唐禁苑颤风娇姿图》中，看到此花艳丽，但是花旁并未画蜂蝶，就判断此花并无香味。《朝鲜史略》的作者，借此赞扬女王智慧超群。

但是，故事到这里并未结束，在高僧一然所编撰的《三国遗事》一书中，还有一个传奇的下文。陪同女王赏花的小和尚义湘在这时插言道：“真花无香，心花是香。”女王很惊愕，急召集众臣，在花园边召开内阁会议，废恶政十条，兴善政十条。会议刚结束，只见成群的蜂蝶飞到花丛中，一阵扑鼻的芳香向人群袭来。

女王忙命人取来《大唐禁苑颤风娇姿图》，奇迹出现了，画中也有奇蜂异蝶。实际上，颤风娇是一种奇特的牡丹，初开时花香不浓，几个时辰后，花香逐渐浓烈。使人称道的是大唐画师阎立德用特殊的颜料和技法，使其画生动再现了颤风娇的开花特点，世人不得不佩服他的巧夺天工。（郑贞富）