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市人大常委会召开党组（扩大）会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.26 08:19
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　　24日，市人大常委会召开党组(扩大)会议。市人大常委会党组书记、主任李保国主持会议并讲话。

　　会议深入学习了习近平总书记近期重要讲话精神，集中学习了十四届全国人大三次会议精神以及中央、省委和市委有关会议精神，研究了市人大常委会近期重点工作安排。会上，全国人大代表、市人大常委会副主任雷雪芹分享了参加十四届全国人大三次会议心得感悟。

　　李保国指出，十四届全国人大三次会议是在“十四五”规划收官之年、谋划“十五五”发展之年召开的一次十分重要的会议。要把学习宣传贯彻全国两会精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，深刻理解把握习近平总书记重要讲话的精神实质、丰富内涵和实践要求，切实增强政治自觉、思想自觉和行动自觉，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。要充分发挥人大职能作用，贯彻落实省委、市委部署要求，找准人大工作结合点、切入点和着力点，进一步完善细化目标任务和思路举措，提升立法、监督、代表、新闻宣传等工作实际成效，切实把大会精神转化为人大依法履职的生动实践，为现代化洛阳建设贡献人大力量。要深入学习贯彻中央八项规定及其实施细则精神，结合人大工作特点，把握学习教育目标要求，一体推进学查改，深入查摆问题，扎实开展警示教育，突出抓好整改整治，自觉接受群众监督评判，确保学有质量、查有力度、改有成效。要坚持两手抓两促进，把开展学习教育同贯彻落实党中央决策部署和省委、市委工作要求，扎实做好重点工作结合起来，务实推进“四个机关”建设、党风廉政建设、整治形式主义为基层减负等工作，切实把学习成果转化为推动人大工作高质量发展的实际成效，为现代化洛阳建设凝聚人大奋进力量。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳 王思芮)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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