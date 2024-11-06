洛YOUNG小店第三期店铺报名开始

洛阳的宝藏小店店主们集合啦！

今年，洛YOUNG小店扶持计划开展以来，我市众多商家踊跃报名参与，享受宣传引流、消费引导、主题培训等多项扶持政策，市民游客热情高涨，商家生意红火。为了让大家继续享受福利，也为了让更多优质商家加入我们，洛YOUNG小店第三批招募正式启动啦！具体报名方式请看下文

文化小店 电影院、精品书店、小剧场演艺、小型音乐会、LiveHouse、文创商店、电竞数娱等方面。

品质生活 甜品烘培、特色酒吧、咖啡冲调、格调西餐、伴餐演艺、特色餐饮(含老字号和洛阳味道)、创意潮玩、艺术画廊、艺术策展等方面。

美学手作 陶艺木工、植物扎染、手工饰品、香道雅器等方面。(注：需提供顾客DIY服务)