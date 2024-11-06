洛阳将开展“花YOUNG洛阳 志愿同行”文明实践志愿服务活动

记者25日从洛阳市文明办获悉，第42届中国洛阳牡丹文化节期间，我市将开展“花YOUNG洛阳 志愿同行”文明实践志愿服务活动，围绕文明迎宾、环境美化、待客服务、交通疏导、文明劝导、公益讲解、窗口提质、文化传播、平安守护、国际推广等10项主题，为海内外游客提供优质服务，展现千年古都的文明风采。

记者25日从洛阳市文明办获悉，第42届中国洛阳牡丹文化节期间，我市将开展“花YOUNG洛阳 志愿同行”文明实践志愿服务活动，围绕文明迎宾、环境美化、待客服务、交通疏导、文明劝导、公益讲解、窗口提质、文化传播、平安守护、国际推广等10项主题，为海内外游客提供优质服务，展现千年古都的文明风采。

“文明迎宾志愿先行”：打造全域服务网络

在机场、高铁站、高速出入口及龙门石窟、白马寺、洛阳博物馆等30余个重点文旅场所设立“牡丹志愿驿站”，配备5000余名志愿者，为游客提供多语种导览、应急药品、行李寄存等“一站式”服务。驿站增设“智慧导览屏”，实时更新景区人流、交通信息，并与“洛阳旅游”App联动，实现“线上+线下”服务无缝衔接。志愿者经专业培训上岗，统一佩戴牡丹文化节标识，展现洛阳热情好客的城市形象。

“清洁家园美化环境”：擦亮城市生态底色

发动全市社区、学校、企事业单位开展“周末卫生日”行动，重点清理景区周边、背街小巷、老旧小区的卫生死角，同步推进垃圾分类宣传。在洛浦公园、隋唐城遗址植物园等区域增设“环保志愿岗”，引导游客参与“垃圾换鲜花”活动，用10个烟头或1袋垃圾兑换一枝牡丹花苗，倡导文明赏花、绿色出行。

“热情周到真挚待客”：全民共建暖心之城

全市2000余家临街商铺加入“爱心商户联盟”，免费开放卫生间、提供饮水休憩、应急充电等服务，张贴统一标识方便游客识别。出租车行业开展“微笑的哥”评选，车内配备牡丹文化节宣传手册、消毒湿巾，司机接受历史文化知识培训，变身“流动讲解员”。此外，社区志愿者为游客定制“邻里厨房”特色家宴，让外地游客体验洛阳家常美食文化。

“文明交通安全出行”：畅通城市“毛细血管”

在龙门大道、中州路等主干道及景区周边增设“交通志愿岗”，配合交警疏导车流，推广“30秒即停即走”临时停车服务。联合共享单车企业设置“文明骑行打卡点”，游客规范停车可累计积分兑换景区优惠券。针对老年游客和残障人士，开通“无障碍摆渡车”专线，覆盖主要景区与地铁接驳点。

“文明劝导倡树新风”：涵养城市文明气质

组织“银发督导队”“少年文明团”等特色志愿队伍，在商场、广场、餐饮街区开展“柔性劝导”，发放定制版“洛阳文明手帕”(印有文明标语和牡丹图案)，替代纸巾传递环保理念。重点整治乱刻乱画、攀折花木等行为，设立“文明旅游红黑榜”，通过景区电子屏实时展示典型案例。

“文明使者公益讲解”：讲好洛阳故事

招募200名历史文化专业志愿者，为视障、听障等特殊群体提供手语讲解、盲文导览等无障碍服务。推出“牡丹文化微课堂”，在应天门、明堂天堂等景点开设10分钟快闪讲解，用趣味故事串联洛阳十三朝历史。同步上线“云赏牡丹”直播专栏，邀请专家解读牡丹品种培育、诗词文化等冷知识。

“文明窗口微笑服务”：优化城市软环境

政务服务中心、医院、银行等窗口单位开展“三比三看”竞赛(比效率、看满意度；比创新、看好评率；比作风、看投诉率)，设立“外语服务专窗”“跨省通办绿色通道”。地铁、公交系统推出“牡丹主题车厢”，车内布置牡丹摄影展、诗词贴画，司乘人员佩戴牡丹胸针，营造沉浸式文化体验。

“文明探源宅兹中国”：激活文化基因

联合二里头夏都遗址博物馆、隋唐大运河文化博物馆等文博场馆，开展“文物守护人”计划，志愿者参与文物清洁、古籍修复体验。开设“洛阳文明探源讲堂”，邀请考古专家与游客面对面解密“最早中国”。同时，举办“牡丹诗词大会”“汉服雅集”等文化活动，吸引游客穿汉服、诵唐诗、画牡丹，感受盛唐气象。

“平安守护爱满洛阳”：筑牢安全防线

组建“平安洛阳巡防队”，在夜间经济聚集区、网红打卡点加强巡逻，配备AED急救设备、 multilingual(多语种)报警指引卡。开展“邻里守望”行动，社区志愿者结对帮扶独居老人、留守儿童，提供节日陪伴、课业辅导等服务。联合蓝天救援队，在山区景区设置“户外安全哨”，实时监测人流、预警极端天气。

“牡丹绽放读懂洛阳”：传递国际之声

组建外语志愿者联盟(涵盖英、法、日、韩等8个语种)，为外宾提供24小时电话翻译服务，编印《洛阳文化关键词双语手册》。邀请国际网红、留学生参与“外国人讲洛阳”短视频大赛，通过TikTok、Instagram等平台推广牡丹文化。联动中央媒体推出《牡丹节·全球日记》专题，以“外眼”视角展现洛阳的古今交融之美。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 陈志强）