24日至25日，市委书记江凌带队赴京与国家有关部委和中央企业沟通对接工作，积极争取支持，并到部分互联网平台企业和文旅街区考察洽谈、共谋合作，为现代化洛阳建设汇聚更多资源。

江凌带队赴京与国家有关部委、央企对接工作，并到部分互联网平台企业考察洽谈

争取支持 深化合作

为现代化洛阳建设增势赋能

24日至25日，市委书记江凌带队赴京与国家有关部委和中央企业沟通对接工作，积极争取支持，并到部分互联网平台企业和文旅街区考察洽谈、共谋合作，为现代化洛阳建设汇聚更多资源。

在国家文物局，江凌与副局长乔云飞举行工作会谈。双方表示，洛阳丰厚的文物资源和文化遗产，既是洛阳城市的核心资源，也是国家和民族的宝贵财富。近年来，在国家文物局的关心支持下，洛阳倾注大量资源和力量推动大遗址保护传承和活化利用，文化遗产保护利用工作取得新进展新突破。要始终坚持把保护放在第一位，正确处理保护与利用、保护与发展的关系，着力实现文物本体科学保护和可持续展示利用，加快推动文物事业和文旅产业高质量发展。国家文物局将整合资源协力推进国家夏商文明考古研究中心建设运营，指导支持洛阳科学做好隋唐洛阳城遗址和汉魏洛阳故城保护总体规划修编，有序推进大遗址保护展示重点项目，让更多文化遗产活起来，共同担负起新时代的文化使命。

在中国机械工业集团有限公司，江凌与集团党委书记、董事长张晓仑举行工作会谈。双方一致认为，洛阳农机装备产业基础扎实，拥有国家级创新平台，成功跻身国家先进制造业集群。以中国一拖为龙头推动洛阳农机装备产业做大做强，是地企双方的共同愿望。国机集团将把农机装备产业作为“十五五”发展的核心业务板块，聚焦国家战略所需，整合导入更多资源，着力把“东方红”打造成世界级农机装备品牌，助推洛阳现代农机装备产业集群做大做强。洛阳将深入谋划现代农机装备产业集群建设，坚定支持中国一拖发展壮大，更好发挥龙头带动作用，促进产业协同发展，优化产业集群生态，不断提高产业集聚度和竞争力。

小红书是年轻人的生活方式分享平台，月活用户超过3亿。快手是中国乃至全球领先的短视频社交平台。江凌先后考察了两家平台运营情况，分别与小红书副总裁、总编辑许磊，快手副总裁龙安举行会谈。江凌表示，洛阳是一座自带流量和热度的网红城市。希望两家平台加强与洛阳深度合作，充分发挥数据、技术等优势，全面梳理分析年轻人向往的生活方式和消费取向新变化，创新内容策划和城市营销，支持洛阳招引网红小店，丰富文旅场景，加快青年友好型城市建设，吸引更多年轻人来到洛阳感受宜居城市的独特调性和生活方式，不断提高城市影响力和美誉度。洛阳将强化互联网思维，积极推动与新媒体平台合作，支持企业在洛布局，共同推动平台经济高质量发展。

在高途教育科技集团，江凌与集团创始人陈向东举行工作会谈。双方表示，教育是城市发展的核心竞争力。高途在教育领域不断探索沉淀，积累形成了优秀的名师团队和庞大的学员群体。双方将积极拓展教师培训、开放教育、研学旅行等领域合作，着力实现资源互补、共赢发展。

江凌还考察了华熙LIVE·五棵松旅游休闲街区，指出要学习借鉴公园式商业运营模式，打造高品质年轻化消费新场景，促进文商旅体健融合互促发展，有效提振和拉动文旅消费。

国家文物局、国机集团有关负责同志，市委常委、秘书长王军等参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)