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牡丹文化节期间，洛阳差异化打造9个特色夜间消费片区
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.25 20:48
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　　记者25日从洛阳市商务局获悉，为突出差异化、特色化定位，第42届中国洛阳牡丹文化节期间，洛阳将在主城区打造9个特色夜间消费片区，聚焦文旅消费与商贸消费推出丰富夜间消费活动，以场景引流带动消费转化，推动夜经济提质升级。

　　9个特色夜间消费片区部分促消费活动——

　　老城历史文化街区片区

　　聚焦汉服经济，开展沉浸式游园、夜间市集、消费购物节等活动；

　　打造“洛邑古城&河南卫视牡丹奇妙游”活动，开展现场互动巡游，全面激发文创、非遗、美食、汉服等业态消费活力；

　　以“洛阳味道”为主题，常态化举办老城十字街美食评选活动，延长老城十字街经营时间至凌晨一点，现场为消费者提供食品快检服务。

　　隋唐洛阳城宫城片区

　　依托隋唐洛阳城文化地标，开展“穿越千年·幻梦神都”牡丹狂欢季系列活动；

　　升级“应天门”“明堂”“九洲池”三大演艺全新剧目，开展“神都洛阳大唐赋”发布会、“寻洛十三朝”复原秀、2025SS洛阳汉服时装周活动，创新推出“应天门花瓣雨”“明堂宫中牡丹”“九洲池夜赏牡丹”三种赏花方式；

　　鼓励天心文创园拓展年轻化消费场景，推出特色民宿、酒吧、餐饮等业态产品，引导园区内沃美影城、相声新势力、旧城记餐饮等经营主体，推出打折、团购、套餐、代金券等优惠活动。

　　隋唐洛阳城里坊片区

　　依托隋唐遗址公园、洛阳博物馆、中国国花园等流量景区及聂湾美食街、隋唐里坊餐饮业态，打造“夜赏”“夜食”精品路线。

　　定鼎门北广场举办第六届洛阳牡丹时装周，开展时装秀、模特选拔大赛、时尚产业展览等系列时尚文化交流活动；

　　中国国花园引进简餐、咖啡、露营等户外经营新业态，举办潮流餐饮、民谣酒局、咖啡品鉴、祈福点灯、蹦“唐”迪等系列活动。

　　龙门石窟片区

　　依托龙门石窟开展古风舞蹈、琴艺表演等沉浸式演艺，打造“景区+古街”夜间商文旅消费新业态；

　　组织开展“龙门市集·神都有芳华”活动，打造融合传统老字号美食小吃、众多宝藏摊位于一体的国风集市。

　　西工地文商旅步行街片区

　　周王城广场—中州万达段以“西工小街·回味洛阳”为主题，开展“春日必吃嘉年华”市集、老字号嘉年华等促消费活动；

　　王府井—西工兵营段，以“潮趣西工·体验洛阳”为主题，开展非遗文化、咖啡露营和美食手作等主题市集活动以及汉服音乐节等特色活动；

　　周王城广场—城市阳台段，以“时尚西工·享游洛阳”为主题，举办“西工转转·焕新之旅”2025牡丹文化节生活焕新消费季活动。

　　广州市场片区

　　广州路美食街以“牡丹盛开时、游乐在涧西”为主题，夜市设置百余种美食小摊、小店，同时开展各类旗袍秀、街头艺人即兴演出等演艺活动；

　　依托牡丹广场、延安路、万达广场等场景，设置城市咖啡餐饮精品CityWalk路线，形成涧西夜经济休闲消费地。

　　环开元湖片区

　　聚焦“夜演”“夜购”“夜食”业态，组织正大广场、泉舜购物、宝龙广场等打造牡丹市集；

　　举办第三届正大神都国色艺术嘉年华等活动。

　　隋唐大运河博物馆片区

　　联动洛城中街、铜驼暮雨等青年友好街区以及启明东路美食街、塔西烧烤城等打造餐饮聚集地，隋唐大运河博物馆开展专场延时闭馆活动；

　　洛城中街策划开展City Night中街奇妙游活动，推出“午夜观影狂欢”“台球棋牌争霸”“酒吧微醺派对”等系列活动，延长餐饮营业时间至日2时。

　　南昌路珠江路片区

　　依托南昌路商贸集聚优势，开展“牡丹盛开时·游乐在涧西”主题活动，增设茶咖休闲、汉服演艺等业态；

　　创新打造西苑公园网红壁画、哪吒墙绘、酷炫风火轮等打卡点；引导王府井购物中心、南昌路丹尼斯、长申国际开展夜间推广、打折让利等夜间促销活动；

　　联动弘义广场布局“牡丹文创集市”“牡丹古韵LIVEHOUSE”；珠江路美食街、上阳宫开展主题活动，打造全时段主题消费场景。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 实习生 张志慧 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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