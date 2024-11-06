点亮夜经济！第42届中国洛阳牡丹文化节夜间消费活动方案发布

春风送暖，洛阳人的夜晚生活也愈加丰富起来。洛报融媒记者25日从洛阳市商务局获悉，第42届中国洛阳牡丹文化节夜间消费活动方案发布。即日起，洛阳将推出观光游憩、文化娱乐、演艺体验、特色餐饮、时尚购物等夜间活动，推动夜间消费业态多元融合发展。

春风送暖，洛阳人的夜晚生活也愈加丰富起来。洛报融媒记者25日从洛阳市商务局获悉，第42届中国洛阳牡丹文化节夜间消费活动方案发布。即日起，洛阳将推出观光游憩、文化娱乐、演艺体验、特色餐饮、时尚购物等夜间活动，推动夜间消费业态多元融合发展。 春风送暖，洛阳人的夜晚生活也愈加丰富起来。洛报融媒记者25日从洛阳市商务局获悉，第42届中国洛阳牡丹文化节夜间消费活动方案发布。即日起，洛阳将推出观光游憩、文化娱乐、演艺体验、特色餐饮、时尚购物等夜间活动，推动夜间消费业态多元融合发展。 开展“夜览”“夜赏”主题观光活动 鼓励全市热门景区、园区开展灯光秀、特色表演、优惠票价等活动，根据实际条件延长开放时间1-2小时，促进夜间经济繁荣发展； 组织隋唐城遗址植物园、王城公园、中国国花园等热门园区布局灯光秀、夜间演艺、夜间赏花等活动业态； 开展“博物馆奇妙夜”系列活动，在洛阳博物馆、洛阳古墓博物馆、隋唐大运河文化博物馆开设专场活动。 繁荣“夜食”“夜饮”特色餐饮活动 举办各类美食节、小吃节、啤酒节、餐饮嘉年华等活动，鼓励开设“夜汤”、涮牛肚等“深夜食堂”夜间餐饮消费场所，引导品牌餐饮企业延长营业时间； 培育夜市经济业态，提升老城十字街、西工小街等27个主城区夜市品质，做大节会期间餐饮市场夜间消费规模； 加密“武皇盛宴”“武皇宴乐”等宫廷御宴、舞台演艺场次，创新文商旅融合发展模式，打造沉浸式消费体验新场景。 丰富“夜演”“夜娱”文体休闲活动 多平台、多渠道推广宣传寻迹洛神赋、唐宫乐宴等夜间演艺节目，打造“夜演”顶流； 鼓励相声新势力、新白娘子传奇、爆笑神都脱口秀、笑场喜剧等室内外演艺推陈出新；指导各市场主体根据客流增开演艺场次，丰富夜间演艺业态，形成特定群体打卡地； 重点在兴洛湖广场、牡丹广场举办戏曲演唱、器乐演奏、歌舞表演等活动，在洛邑古城举办牡丹奇妙游活动，在上阳宫举办“大唐天籁·春风洛城”音乐会、“上阳潮味”、“上房揭瓦”围炉煮茶活动，在隋唐洛阳城国家遗址公园举办“神都百戏节”，在正大文化艺术中心举办第三届正大神都国色艺术嘉年华、夜间灯光艺术展、夜间沉浸式戏剧与表演等活动，在文博体育公园举办篮球、健步走、轮滑、飞盘、滑板、街舞等“夜健身”活动； 举办“花开时节看瀍河”非遗体验月展演活动，集中展示大袖衫、河南筝派、甲胄制作技艺、花钉锔瓷、河洛打籽绣等非遗业态，提升文化体验度。 倡导“夜购”“夜展”时尚消费活动 依托南昌路、西工地、大卫天地、环开元湖等重点商圈，鼓励引导各类商户、大中型商贸流通企业在牡丹文化节期间适当延长营业时间，探索开展夜间推广、打折让利、“不打烊”等夜间促消费活动； 联动牡丹阁、龙门古街举办“河洛飞花”牡丹文化市集，统筹非遗集市、第十一届牡丹产业博览会等专项活动，构建牡丹主题消费新场景。 打造“夜拍”“夜秀”网红打卡地 策划“洛阳汉服美人图鉴”摄影大赛、“国风抖洛邑”短视频创作活动，优化洛邑古城夜拍服务； 开展应天门3D灯光秀、“洛邑芳华”牡丹妆造秀等主题活动，通过沉浸式场景设计与社交平台联动，形成“传统文化+国潮美学”的爆款传播效应。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 实习生 张志慧 文/图）