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清明节将至，洛阳发布文明祭扫倡议书
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.25 17:22
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　　清明节是寄托哀思、缅怀先辈、祭奠英烈的传统节日。25日，洛阳市民政局、洛阳市文明办发布2025年清明节文明祭扫倡议书，呼吁全市人民弘扬传统美德，推进移风易俗，坚持文明祭扫。

　　弘扬传统美德，倡导厚养薄葬理念。大力弘扬“尊老、敬老、爱老、孝老”的中华民族传统美德，树立厚养薄葬新观念。加强家庭、家教、家风建设，以孝治家、以德传家，真正让老人老有所依、老有所养、安享晚年。

　　推进移风易俗，积极参与生态安葬。在操办葬礼时，坚持节俭简朴的原则，不大操大办，用安静、生态、环保的方式进行丧葬活动。倡导以骨灰集中安葬(寄存)、以树代墓、花葬、草坪葬、撒散的方式，以及其他不占或少占土地的方式进行生态安葬。

　　坚持文明祭扫，践行健康环保祭祀。注重精神传承，通过家庭追思、鲜花祭奠、网络祭祀等文明、简约方式怀念逝者、寄托哀思。践行绿色理念，文明祭奠、低碳祭扫，使用文明的祭扫用品，不在墓区、城市街道、十字路口、广场、小区、绿化带、林区、景区等公共场所焚香烧纸、抛撒冥币、燃放烟花爆竹，共同守护青山绿水蓝天。

　　合理安排祭祀，确保清明祭扫安全。广大居民群众在祭祀活动中要注意人身安全，遵守交通规则。注意防火安全，遵守陵园、公墓等场所的消防安全规定，留意火源和易燃物品；合理安排祭扫时间，避免扎堆祭祀，自觉维护社会公共秩序，保证祭祀活动安全有序。

　　发挥模范作用，带头引领文明新风。广大党员干部和公职人员要以身作则，带头文明治丧，简办丧事，带头文明祭奠、低碳祭扫。加强对亲友、同事和周围群众的教育引导，及时劝阻不良治丧行为。

　　广大居民朋友要积极响应深化殡葬改革、推动移风易俗的号召，大力弘扬厚养薄葬美德、倡导文明殡葬新风，用实际行动为建设和谐文明幸福美丽洛阳做出自己的贡献。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 实习生 陈嘉豪 通讯员 岳丽 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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