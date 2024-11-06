为期一个月！明日起瀍河区一路口将围挡施工

今日，“洛阳交警”微信公众发布消息称，根据现场施工需求，我市瀍河区消防路与华林路交叉口将于2025年3月26日起围挡施工。
今日，“洛阳交警”微信公众发布消息称，根据现场施工需求，我市瀍河区消防路与华林路交叉口将于2025年3月26日起围挡施工。
今日，“洛阳交警”微信公众发布消息称，根据现场施工需求，我市瀍河区消防路与华林路交叉口将于2025年3月26日起围挡施工。为确保工程顺利实施，最大限度降低对市民出行的影响，特公告如下：
围挡时间及区间
围挡时间：
2025年3月26日至2025年4月26日
围挡区间：
消防路与华林路交叉口西侧与北侧
交通变化情况及绕行方案
交通变化情况
消防路与华林路交叉口机动车禁止通行。
车辆绕行线路
贰号城邦车辆出行可经中州路绕行。
本次封闭施工结束后，即恢复道路通行。
温馨提示
过往车辆在行经该施工路段时，请自觉遵守交通引导标志、标识的指示，减速慢行，注意安全，服从现场工作人员的指挥。周边居民出行请根据交通变化情况，提前规划出行线路和出行时间，以免影响您的工作和生活。
特此公告
洛阳市住房和城乡建设局
洛阳市公安局交警支队
洛阳市公交公司
2025年3月19日
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