为期一个月！明日起瀍河区一路口将围挡施工

今日，“洛阳交警”微信公众发布消息称，根据现场施工需求，我市瀍河区消防路与华林路交叉口将于2025年3月26日起围挡施工。

今日，“洛阳交警”微信公众发布消息称，根据现场施工需求，我市瀍河区消防路与华林路交叉口将于2025年3月26日起围挡施工。 今日，“洛阳交警”微信公众发布消息称，根据现场施工需求，我市瀍河区消防路与华林路交叉口将于2025年3月26日起围挡施工。为确保工程顺利实施，最大限度降低对市民出行的影响，特公告如下： 围挡时间及区间 围挡时间： 2025年3月26日至2025年4月26日 围挡区间： 消防路与华林路交叉口西侧与北侧 交通变化情况及绕行方案 交通变化情况 消防路与华林路交叉口机动车禁止通行。 车辆绕行线路 贰号城邦车辆出行可经中州路绕行。 本次封闭施工结束后，即恢复道路通行。 温馨提示 过往车辆在行经该施工路段时，请自觉遵守交通引导标志、标识的指示，减速慢行，注意安全，服从现场工作人员的指挥。周边居民出行请根据交通变化情况，提前规划出行线路和出行时间，以免影响您的工作和生活。 特此公告 洛阳市住房和城乡建设局 洛阳市公安局交警支队 洛阳市公交公司 2025年3月19日 ⑥