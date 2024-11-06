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为期一个月！明日起瀍河区一路口将围挡施工
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳交警 2025.03.25 11:42
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　　今日，“洛阳交警”微信公众发布消息称，根据现场施工需求，我市瀍河区消防路与华林路交叉口将于2025年3月26日起围挡施工。为确保工程顺利实施，最大限度降低对市民出行的影响，特公告如下：

　　围挡时间及区间

　　围挡时间：

　　2025年3月26日至2025年4月26日

　　围挡区间：

　　消防路与华林路交叉口西侧与北侧

　　交通变化情况及绕行方案

　　交通变化情况

　　消防路与华林路交叉口机动车禁止通行。

　　车辆绕行线路

　　贰号城邦车辆出行可经中州路绕行。

　　本次封闭施工结束后，即恢复道路通行。

　　温馨提示

　　过往车辆在行经该施工路段时，请自觉遵守交通引导标志、标识的指示，减速慢行，注意安全，服从现场工作人员的指挥。周边居民出行请根据交通变化情况，提前规划出行线路和出行时间，以免影响您的工作和生活。

　　特此公告

　　洛阳市住房和城乡建设局

　　洛阳市公安局交警支队

　　洛阳市公交公司

　　2025年3月19日
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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