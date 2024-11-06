洛阳市森林火险级别提升为橙色 增设临检卡点严防火源进山

近日，市安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室发布通知，将全市森林火险预警级别由黄色提升为橙色。

近日，市安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室发布通知，将全市森林火险预警级别由黄色提升为橙色。

森林火险等级怎样划分？预警级别如何确定？又会采取哪些管控措施？市安防委办公室有关负责人进行解答。

五个等级管控四种预警级别

“森林火险分为五个等级，由气象条件、空气湿度、林区物候等确定，火源管控力度逐级递增。”该负责人表示，一级和二级分别为难以燃烧的天气、不易燃烧的天气；三级为能够燃烧的天气，要控制用火；四级为容易燃烧的高火险天气，林区应停止用火；五级为极易燃烧的最高等级火险天气，要严禁一切野外用火。

依据森林火险等级及未来发展趋势，森林防灭火指挥机构确定中度危险、较高危险、高度危险、极度危险四类预警，分别对应蓝色、黄色、橙色、红色四种预警级别。

“目前，我市森林火险等级在高度危险以上，个别地区已到极度危险。”该负责人表示，近日，我市气温持续升高，大风天气居多，最高气温30℃左右，空气相对湿度在20%以下，天干物燥加上春耕农事生产、清明祭扫、春季出游等多重因素叠加影响，森林防灭火形势非常严峻。

增设临检卡点严防火源进山

“春季防火紧要期，要紧盯山头、地头、源头，守住山、看住人、管住火，坚决把火源堵在山下林外。”该负责人表示，我市将成立五个调研帮扶组，下沉县区一线开展督促指导。

守住山。护林员、瞭望员、一线网格员和视频监控要增加防火巡护、监测巡察频次和密度，确保火情早发现、早报告、早处置。

看住人。在林区主要路口增设临时检查卡点，加大检查力度，对进入林区的人员和车辆进行严格登记和检查，严防火源进山入林。

管住火。各地发布禁火命令，禁止一切野外用火行为。专业森林消防队伍靠前驻防，扑火装备物资全面就位，确保“打早打小打了”。

市安防委办公室有关负责人呼吁，森林防火人人有责，希望广大群众严格遵规守纪、加强自我约束，进入林区时主动配合检查，不携带火种和易燃易爆物品进入林区，若发现火情立即拨打森林防火报警电话12119，切勿盲目扑救，以免发生危险。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 刘仟仟）