剧烈降温将来袭！洛阳最新天气预报：满30℃减20℃ 【视频】

3月19日以来，我市气温持续升高，预计25日至26日全市大部最高气温将达30℃到34℃，部分县区可能达到或突破3月最高气温记录。受强冷空气影响，预计27日至30日全市将有剧烈降温和大风沙尘天气。全市大部最高气温降幅15℃到20℃，最低气温降幅10℃到15℃，29日和30日凌晨最低气温西部山区零下3℃到0℃，其他县区1℃到3℃，大部分县区将出现寒潮天气；全市自北向南转西北风4到5级，阵风7级左右，局部阵风9到10级。

3月19日以来，我市气温持续升高，预计25日至26日全市大部最高气温将达30℃到34℃，部分县区可能达到或突破3月最高气温记录。受强冷空气影响，预计27日至30日全市将有剧烈降温和大风沙尘天气。全市大部最高气温降幅15℃到20℃，最低气温降幅10℃到15℃，29日和30日凌晨最低气温西部山区零下3℃到0℃，其他县区1℃到3℃，大部分县区将出现寒潮天气；全市自北向南转西北风4到5级，阵风7级左右，局部阵风9到10级。

一、天气预报

25日(周二)：晴天间多云，气温15℃～31℃。

26日(周三)：晴天转多云，西北风3级逐渐加大至4～5级，阵风7～8级，气温14℃～30℃。

27日(周四)：阴天有小雨或零星小雨，西北风5级左右，阵风7～8级，气温10℃～20℃。

28日(周五)：多云间晴天，西北风3级左右，气温6℃～13℃。

29日(周六)：多云间晴天，西北风4级左右，阵风7级左右，气温3℃～14℃。

30日(周日)：多云转晴天，气温3℃～17℃。

31日(周一)：晴天间多云，气温5℃～21℃。

二、影响与建议

1.当前我市冬小麦处于拔节期，前期气温偏高导致拔节孕穗的进程加快，抗寒能力明显下降。27日至30日降温剧烈，小麦受冻风险较高，建议冬麦区加强田间管理，及时采取灌溉或喷施叶面肥等方式防御晚霜冻害。同时需关注对处于开花期的梨树、桃树等果木的不利影响。

2.风力强，推高森林火险等级。近期我市大部以晴天为主，气温高，空气湿度小，森林火险等级高，各地各部门需加强监测预警，密切关注大风等极端天气的不利影响。

3.需防范大风、寒潮对交通运输、在建工程、电力输送、设施农业、公众健康等的不利影响。

因预报时效较长，存在一定的不确定性，请各地各部门密切关注属地气象台站发布的最新天气预报、气象灾害预警信号和气象风险提示，做好防范应对。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博）