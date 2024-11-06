全面做好市容市貌整治工作 用心用情回应群众期盼关切

昨日，副市长李新红带领相关部门负责人督导调研市容市貌整治工作。 昨日，副市长李新红带领相关部门负责人督导调研市容市貌整治工作。 李新红一行先后前往洛龙区、老城区、涧西区、西工区，对公厕卫生清理、城市道路清洁、环卫设施维护等进行突击检查，并对存在的问题逐一提出整改要求。 李新红指出，市容市貌是城市文明的窗口，是展示城市形象的重要名片。要突出工作重点，用心用情回应群众期盼关切，对城市环境、市容秩序、园林绿化、景区景点等领域进行整治提升，公厕应开尽开，切实解决群众身边的小游园、小广场卫生等问题。要建立长效机制，加强组织领导，压实责任分工，强化沟通协作，确保市容市貌整治工作取得扎实成效，努力打造干净整齐、规范有序的城市环境。第42届中国洛阳牡丹文化节将至，各级各部门要切实增强责任感和紧迫感，充分动员各方力量，全面做好市容市貌整治提升工作，积极营造牡丹文化节浓厚氛围，以良好城市形象迎接八方宾客。 (洛报融媒·洛阳网记者 余子愚)