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“洛阳造”新能源汽车零部件海外受宠
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.25 08:26
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　　厂房外，来自天南海北的货车进进出出；厂房内，工人们焊接、布线、调试，争分夺秒。

　　近日，在孟津区麻屯镇，洛阳舒骏新能源科技有限公司新能源商用车配件项目满产运行，开启产品交付“加速度”。

　　“订单饱满！排产已经到半年后！”该项目相关负责人快人快语、走路带风。一件件新能源大巴空调、新能源汽车充电桩等产品“下线即出厂”，它们的目的地，是德国、英国、印度等国家的头部车企。

　　近年来，全球新能源商用车需求“风生水起”，市场渗透率持续上升。敏锐洞察产业风向，抢抓高增长机遇期，该企业去年投资2亿元实施了新能源商用车配件项目，不仅从签约落户到投产仅用了3个月，而且去年投产首年产值超5700万元！

　　舒骏新能源是一家从事新能源汽车零部件研发、生产的科技型企业，成立仅两年。该项目占地20亩，研发、生产新能源大巴空调、电池热管理系统及充电桩等产品，以技术创新前瞻性布局欧洲、东南亚等市场。

　　“就拿东南亚市场来说，当地气候高温潮湿，道路多尘，要让设备避免‘水土不服’，技术就得‘入乡随俗’。”该负责人说。

　　创新防潮型风冷机构，对进入充电桩内部的高温高湿气体进行除湿降温，提升充电桩安全性；设计大巴空调用防护罩，减少进气口尘土对空调性能的影响，使汽车从容应对恶劣路况……一项项专利技术，让企业产品破解应用“痛点”，从而在海外市场“长袖善舞”。

　　“在印度市场，我们是TATA、比亚迪等龙头新能源商用车企的核心零部件供应商。”该负责人说，随着在海外市场逐渐打开局面，今年该项目产值预计增长60%以上，其中新能源充电桩产值预计较去年翻一番。

　　方向对了，就不怕路远。眼下的满产，还只是项目发展的“序章”。

　　未来，该企业将根据市场情况，接续推进后续项目建设。项目全部投产后，预计年均销售收入2亿元，助力我市持续拉长产业链条、打造新能源汽车产业集群。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 郑占波 许建军）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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