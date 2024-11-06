以“洛阳味道”激活乡村振兴新动能

日前，市人大常委会主任李保国带队到嵩县、栾川县，调研“洛阳味道”打造情况。 日前，市人大常委会主任李保国带队到嵩县、栾川县，调研“洛阳味道”打造情况。 在嵩县，李保国深入了解“洛阳味道”特色创新菜品开发情况，对厨师团队持续研发、推陈出新的做法表示肯定。在栾川县庙子镇庄子村，李保国与乡厨代表深入交流，详细了解庄子村依托伏牛山珍等食材开发的“洛阳味道”代表菜品。 李保国强调，打造“洛阳味道”是助力“文旅强市”与乡村振兴工作深度融合的有力抓手。要在保持本真中寻求创新发展，善于利用本土食材讲好洛阳故事，推动“老字号”与“新派系”品牌化协同发展，打造健康、自然、创新、精致、特色的菜品味道，推动更多菜品成为洛阳文旅新名片。要坚持精心精细精准精致精美精彩“六精”要求，精心谋划产业生态，精细打磨制作工艺，精准把控食材品质，精致塑造文化体验，精美呈现品牌形象，精彩赋能融合发展，持续促进“洛阳味道”品质提升。要重点培育“洛阳味道”美食示范村，按照“一村一宴”标准，坚持特色化定位、标准化赋能、链条化延伸，推动示范村与周边村形成“帮带机制”，通过统一厨艺培训、统一品牌运营等方式，形成打造一个村、激活一大片的集群效应。要以“洛阳味道”激活全域消费链，以“陆浑鱼宴”带动环陆浑湖精品旅游，以“庄子味道”带动非遗豆腐工坊、民宿集群、沉浸式餐饮场景等，强化产业联动发展，推动美食与文旅深度融合，构建乡村振兴新引擎。 市人大常委会副主任徐新、李书杰参加。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳 王思芮)