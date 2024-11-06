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深耕行业细分市场 中船河柴迎来首季度“开门红”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.25 08:23
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　　昨日，记者从中国船舶集团河南柴油机重工有限责任公司(简称中船河柴)获悉，今年以来，企业先后签订船海、新能源、外贸等多个领域市场订单，迎来首季度“开门红”，为实现“全年红”奠定坚实基础。

　　今年以来，中船河柴紧跟市场需求，重启中速机业务后，迅速签订中速机发电机组和配套SCR系统合同。在巩固企业在船用中速机领域的市场地位同时，也为后续更多中速机项目签单奠定坚实基础。

　　迎来新客户的同时，对接目标客户也取得突破。“我们积极对接国内某油田项目合同，高效实现大功率CHG620V12燃气发电机组成功中标。”中船河柴相关负责人介绍，这是企业该款产品首次应用于油田领域，标志着企业在新能源市场拓展方面取得重大突破。

　　据悉，中船河柴自研的CHG620V12燃气发电机组采用先进技术，产品性能优越、功率储备大，各项性能指标国内领先，能够满足油田复杂工况需求，为油田的高效生产提供可靠动力保障。

　　在拓展国外市场方面，中船河柴与国外某续造船项目签订TBD620V8柴油机供货签订，进一步巩固拓展其海外市场。中船河柴相关负责人介绍，随着全球经济的复苏和国际贸易的增长，海外市场对中国船舶动力设备的需求日益旺盛。企业提前谋划布局，深耕海外公务船、工程船等传统优势市场，订单呈现稳步攀升良好态势。

　　新订单接连不断，产品交付有条不紊。日前，中船河柴自研的首批4×2500kW机组顺利发运。该机组将作为我国首座深远海全电力推进养殖平台核心动力装备，为全船提供航行动力和控制系统电力，是中船河柴科技成果转化的又一重大突破。

　　“该平台为全球首创漂浮式动力定位养殖平台，我们自主研发的高速大功率CHD622V20CR柴油机以其绝对领先的性能优势，斩获订单。”中船河柴相关负责人说，项目中标后，生产、采购、质量等部门通力协作，合理有序安排生产节点，产品交付按预定节点推进。

　　中船河柴相关负责人表示，企业将守牢“高水平科技自立自强”导向，持续抓好科技创新体系建设和重点科研项目实施，在市场结构调整、保质保量交付上再下功夫，奋力实现全年经营目标，推动高质量发展迈上新台阶，为洛阳重塑产业结构，以及我国船舶产业高质量发展贡献更多“河柴力量”。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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