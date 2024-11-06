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栾川推出“食安码”一校一码
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.25 08:22
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　　记者日前从市市场监管局了解到，栾川县在全市率先推出“食安码”一校一码，目前已覆盖全县94所中小学和幼儿园食堂。今后，家长和社会公众只需要用手机扫“食安码”，就能看到对应学校食堂后厨的即时情况。

　　记者在栾川县一所高级中学门口，用手机扫一扫贴在学校门口的“食安码”，屏幕便弹出显示有学校名称、地址等信息的对话框，点击“看后厨”，该校后厨已安装摄像头区域的多个实时画面即显示出来，包括操作间、粮油库、毛菜间、售饭厅等，洗菜、配菜、烹饪……工作人员在干什么，画面也显示得清清楚楚。

　　“‘食安码’的推出，打破了传统监管模式在时间和空间上的限制，将学校食堂的后厨从‘幕后’推到了‘台前’。”栾川县市场监管局相关负责人说，“食安码”一校一码的推出，是该县积极探索“互联网+明厨亮灶”智慧监管模式的创新举措。通过运用“互联网+”技术，“食安码”实现了学校食堂食品安全信息的“一码通查”，公众可以随时查看学校食堂后厨从原料到成品整个操作过程，以及餐饮具消毒、食品留样、环境卫生等关键信息，有效提升了食品安全监管的透明化和可视化水平。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 王鹏 任锐利)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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