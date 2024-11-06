洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

打造消费场景 西工小街高质量建设文商旅特色街区
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.25 08:20
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

“你的世界”手作店

　　夸张的布偶猫卡通造型软萌可爱，暖色调灯光与原木装饰营造出舒适温馨的氛围，展陈区精心摆放着各式新鲜出炉的面包和甜点……

　　昨日，在位于西工区西工小街的“你的面包”店内，空气中飘散着面包的香气，精致的装饰展陈和美味的面包引来不少市民游客前来拍照打卡，俨然成为附近的网红小店。

　　“我们不仅注重面包产品的研发与销售，还会根据时节精心设置展陈，设计专属文创产品，让消费者更有沉浸式购物的感觉。”“你的面包”店相关负责人介绍，该店自去年10月开业以来，客流量一直不错，双休日更是人气满满。

“你的面包”店

　　小街锅贴、丹珍汤圆、小街天府……西工小街的一众美食店让这里人气爆棚，然而较为单一的业态影响了西工小街的进一步发展。

　　近年，西工区在对西工小街进行改造提升的同时，打造消费场景、优化业态布局、引进网红小店，建设集旅游、购物、休闲、娱乐于一体的文商旅特色街区，满足市民游客日益增长的“吃、喝、玩、娱、夜”等需求。

　　如今，西工小街不仅增加了十分复古的红砖、“老街景”彩绘、“小街由来”窗格和“小街往事”文化墙，还多了印有洛阳“俏皮方言”的灯箱，让市民游客沉浸式感受复古风貌街区的独特氛围。

　　当然，场景打造只是一部分，业态的植入更是浓墨重彩的一笔。在西工小街，体验式、沉浸式、时尚式的青年友好业态越来越丰富，“小店”独放异彩。

“牡丹亭”奶茶店

　　在“你的世界”手作店，打造一个绿意盎然的“微观世界”；在“牡丹亭”奶茶店，品一杯含有牡丹花茶的香浓奶茶；在“洛阳有礼”文创店，买一件积淀古都底蕴的文创产品；在“jump coffee”，喝一杯香气四溢的咖啡……丰富多元的业态，让来到西工小街的市民游客多了消费新选择，进一步激发了大家消费的热情，提升了消费热度。

　　“临近牡丹文化节，西工小街又将迎来大批慕名而来的游客。”洛阳小街商业运营管理公司相关负责人介绍，将进一步打造消费场景，通过NPC巡游、街头演艺、围炉煮茶等方式，打造沉浸式消费场景。同时，鼓励商家延长营业时间，激发夜间消费的潜能，为市民游客提供更丰富的消费选择。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 张小青 程雨露 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    西安交大二附院洛阳医院开诊 将更好地服务洛阳卫生事业发展
    西安交大二附院洛阳医院开诊 将更好地服务...
    西安交大二附院洛阳医院开诊 将更好地服务洛阳卫生事业发展
        西安交大二附院和洛阳市中心医院两院联动，如何更好地服务洛阳卫生事业发展和老百姓健康？
  • ·提升患者就医体验 西安交大二附院洛阳医院出台具体措施
  • ·西安交大二附院洛阳医院开诊 对提升洛阳乃至豫西地区医疗水平有何意义？
  • ·西安交大二附院洛阳医院会对洛阳儿科发展有什么助力？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 过往车辆绕行！洛阳一路段封闭施...
  • 连休3天 不调休！清明节放假通知来了
  • 剧烈降温将来袭！洛阳最新天气预...
  • 打造消费场景 西工小街高质量建设...
  • 3月31日起抓拍违停！洛阳交警启用...
  • 孟津区会盟镇：“开着飞机”去种...
  • 华域赛科利启动试生产 助力洛阳新...
  • “洛阳造”新能源汽车零部件海外受宠
  • 洛阳：一刻钟便民生活圈 品质“圈...
  • 最低气温将降至3℃！洛阳最新天气...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市新街北延项目还会实施吗？
    市公共交通支付一体化何时能上线？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605