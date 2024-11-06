打造消费场景 西工小街高质量建设文商旅特色街区

昨日，在位于西工区西工小街的“你的面包”店内，空气中飘散着面包的香气，精致的装饰展陈和美味的面包引来不少市民游客前来拍照打卡，俨然成为附近的网红小店。

“你的世界”手作店

夸张的布偶猫卡通造型软萌可爱，暖色调灯光与原木装饰营造出舒适温馨的氛围，展陈区精心摆放着各式新鲜出炉的面包和甜点……

昨日，在位于西工区西工小街的“你的面包”店内，空气中飘散着面包的香气，精致的装饰展陈和美味的面包引来不少市民游客前来拍照打卡，俨然成为附近的网红小店。

“我们不仅注重面包产品的研发与销售，还会根据时节精心设置展陈，设计专属文创产品，让消费者更有沉浸式购物的感觉。”“你的面包”店相关负责人介绍，该店自去年10月开业以来，客流量一直不错，双休日更是人气满满。

“你的面包”店

小街锅贴、丹珍汤圆、小街天府……西工小街的一众美食店让这里人气爆棚，然而较为单一的业态影响了西工小街的进一步发展。

近年，西工区在对西工小街进行改造提升的同时，打造消费场景、优化业态布局、引进网红小店，建设集旅游、购物、休闲、娱乐于一体的文商旅特色街区，满足市民游客日益增长的“吃、喝、玩、娱、夜”等需求。

如今，西工小街不仅增加了十分复古的红砖、“老街景”彩绘、“小街由来”窗格和“小街往事”文化墙，还多了印有洛阳“俏皮方言”的灯箱，让市民游客沉浸式感受复古风貌街区的独特氛围。

当然，场景打造只是一部分，业态的植入更是浓墨重彩的一笔。在西工小街，体验式、沉浸式、时尚式的青年友好业态越来越丰富，“小店”独放异彩。

“牡丹亭”奶茶店

在“你的世界”手作店，打造一个绿意盎然的“微观世界”；在“牡丹亭”奶茶店，品一杯含有牡丹花茶的香浓奶茶；在“洛阳有礼”文创店，买一件积淀古都底蕴的文创产品；在“jump coffee”，喝一杯香气四溢的咖啡……丰富多元的业态，让来到西工小街的市民游客多了消费新选择，进一步激发了大家消费的热情，提升了消费热度。

“临近牡丹文化节，西工小街又将迎来大批慕名而来的游客。”洛阳小街商业运营管理公司相关负责人介绍，将进一步打造消费场景，通过NPC巡游、街头演艺、围炉煮茶等方式，打造沉浸式消费场景。同时，鼓励商家延长营业时间，激发夜间消费的潜能，为市民游客提供更丰富的消费选择。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 张小青 程雨露 文/图）