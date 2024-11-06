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洛阳：一刻钟便民生活圈 品质“圈”内的幸福生活
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.25 08:18
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石化社区的幼辅机构

　　数说洛阳城市提质

　　日前，我市对2023至2024年度已建成的14个试点一刻钟便民生活圈进行验收，其中

　　9个为品质型

　　3个为提升型

　　2个为基础型

　　随着我市便民生活圈建设深入开展，居民幸福感和城市生活便捷度持续提升，社区消费新场景不断拓展。日前，记者走进品质型一刻钟便民生活圈，体验“圈”内生活。

　　公益理发、磨刀服务、口腔检查、肩颈按摩……昨日，在涧西区石化社区党群服务中心，居民正享受着家门口的一刻钟便民生活圈服务。

　　坐拥品质型一刻钟便民生活圈，居民孟淑贞连连称赞：“这里不仅涵盖了便利店、超市、农贸市场等基本保障类业态，还引入了特色餐饮、运动健身、保健养生、休闲娱乐等品质提升类业态。”

　　“老板，明天送菜稍微晚一点儿，我早上要出去一趟。”“没问题。”在石化社区一家果蔬铺的客户微信群里，每天晚上8时，客户们会把第二天的需求告诉店主：老三样西红柿、黄瓜、鲜面条，加份冬瓜……店主与很多顾客成了朋友。

　　在石化社区一刻钟便民生活圈，除了传统的文娱、培训、政务、运动场地等服务，还有普惠性幼儿照护服务机构、综合性康养基地等，一站式满足居民生活所需，让居民享受“近在咫尺”的幸福生活。

　　从小商铺、小吃店，到社区商业街，一刻钟便民生活圈内的消费新场景不断拓展，通过为群众提供更便捷、更多元的服务，“圈地”引流，打造社会消费的“新黄金地带”。

　　“牡丹文化节临近，旅馆生意也热起来。”老城区北大街社区咖啡旅馆的负责人苏翰然说，2022年，他在社区“闹中取静”开了这家咖啡旅馆。傍晚时分，大家会聚在这里，品品咖啡，聊聊家常。

北大街社区的文创小店

　　苏翰然是一名“90后”，退伍后他看准了洛阳的文旅热度，把自家民房改造后，在社区经营了一家旅馆。简约风和黑白搭配让这家“小而美”的旅馆别有一番情调。如今，这家坐落在市井之间的社区小店有了一批老顾客，还有很多外地游客慕名而来。

　　记者观察发现，儿童托管、宠物寄养、美容健身、教育培训、家政服务、洗车维修、菜鸟驿站……这些业态在我市一刻钟便民生活圈内基本都有体现。业态随着需求的增加日渐多元，服务模式日趋完善。

　　作为全国第三批城市一刻钟便民生活圈试点城市，2025年我市将在完成14个试点一刻钟便民生活圈建设任务的基础上，总结经验做法，在城市社区范围内全面推广一刻钟便民生活圈建设工作。

　　《洛阳市一刻钟便民生活圈建设试点实施方案》指出，鼓励各类市场主体参与一刻钟便民生活圈建设，联合生活服务平台、连锁品牌企业，深入拓展餐饮、家政、蔬菜零售、美容等生活服务业，培育商场和便利店；鼓励采取“企业运营+社区管理”融合建设模式，共建一刻钟便民生活圈。

　　“联动各业态，创新建设街区式一刻钟便民生活圈。”市商务局相关负责人介绍，下一步要打造集文化娱乐、旅游休闲、体育健身、餐饮住宿、便民服务等于一体的一刻钟便民生活圈，引导品牌专业店、专卖店、餐饮店等特色业态集聚发展，满足社区品质生活消费需求。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 楚瑾姬 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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