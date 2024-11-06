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连休3天 不调休！清明节放假通知来了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 河南省人民政府网站 2025.03.24 22:46
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　　河南省人民政府网站今日发布2025年清明节放假安排，4月4日(周五)至6日(周日)放假，共3天。

河南省人民政府办公厅关于2025年清明节放假安排的通知

各省辖市人民政府，济源示范区、航空港区管委会，省直各单位：

　　根据《国务院办公厅关于2025年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2024〕12号)精神，为便于各地、各单位及早合理安排工作，现将2025年清明节放假日期安排通知如下：

　　4月4日(周五)至6日(周日)放假，共3天。

　　节假日期间，各地、各单位要妥善安排好值班和安全、保卫等工作，遇有重大突发事件，要按规定及时报告并妥善处置，确保人民群众祥和平安度过节日假期。

河南省人民政府办公厅
2025年3月19日
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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