洛阳北控水务集团新区热力分公司将于4月15日启动暖气退费

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：暖气费退费，只能去服务大厅退费吗？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：暖气费退费，只能去服务大厅退费吗？

洛阳北控水务集团新区热力分公司回复：我公司将于4月15日启动退费工作，剩余暖气费默认转存至用户的热账户内，可直接抵扣下一个采暖季费用。对于需要现金业务的新区直供用户，为提高业务办理效率，请提前拨打9618966进行电话预约，然后按约定时间，携带缴费凭证、户主身份证原件及复印件，到新区热力公司服务大厅办理退费(已经开过发票的，不再进行退费)；转供小区退费问题需和小区物业协商解决。

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