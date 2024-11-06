灵活就业人员社保停缴后，之前交的钱能退吗？最新回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：因个人原因不能再缴纳灵活就业社保，停保后可以退之前交的钱吗？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：因个人原因不能再缴纳灵活就业社保，停保后可以退之前交的钱吗？

市人力资源和社会保障局回复：职工养老保险目前不能再缴纳的情况下，可以办理中断业务(停保)，您个人账户在社保系统记录封存。退之前交的钱，需要达到相应条件：

1.达到法定退休年龄时，未交够最低缴费年限，且不转居民养老；

2.在职死亡；

3.出国定居。

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