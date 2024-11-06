洛阳伍一一三博脑科医院揭牌

22日，洛阳伍一一三博脑科医院(三级专科医院)揭牌，今后洛阳市民在家门口即可享受国内顶尖的脑科诊疗服务。

22日，洛阳伍一一三博脑科医院(三级专科医院)揭牌，今后洛阳市民在家门口即可享受国内顶尖的脑科诊疗服务。

洛阳伍一一三博脑科医院位于涧西区华夏路，其前身是洛阳北方企业集团有限公司职工医院，2018年引入三博脑科医院管理集团，实现了从综合性企业医院到现代化专科医院的转型，并晋升为三级医院，着力构建集预防、筛查、治疗、康复于一体的脑健康管理闭环。

随着人口老龄化日益加深，脑卒中、帕金森病等神经系统疾病的诊疗需求持续增长，群众对高水平、专业化的脑科诊疗服务需求日益迫切。未来，该院将聚焦脑科学前沿领域，深化与国内外顶尖医疗机构合作，在疑难重症诊疗、微创手术、神经康复等领域打造特色技术品牌，在优化流程、人文关怀、智慧医疗等方面持续发力，为“健康洛阳”全面提质注入强劲动力。

副市长王国辉参加揭牌活动。(洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 周超)