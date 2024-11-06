洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

首届“洛阳正骨”论坛暨骨伤专科联盟成立大会举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.24 08:21
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　22日，首届“洛阳正骨”论坛暨骨伤专科联盟成立大会举行。

　　中国科学院院士、发展中国家科学院院士阎锡蕴，中国工程院院士、中华中医药学会骨伤科分会主任委员朱立国，省卫健委副主任周勇，市委副书记、政法委书记张玉杰出席大会。

　　朱立国在致辞时指出，党的十八大以来，中医药事业取得显著成绩。中医骨伤科学源远流长，是优势突出、特色鲜明、最能体现中西医并重的学科之一。洛阳正骨具有悠久历史和深厚底蕴，已成为中医骨伤科的一个响亮品牌。此次论坛搭建了一个高水平学术交流平台，希望大家加强传承创新，注重人才培养，深化交流合作，形成强大发展合力，共同推动中医骨伤事业迈上新台阶。

　　张玉杰在致辞时指出，洛阳市深入学习贯彻习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述精神，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，加快促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局，医疗卫生服务能力显著提升，“健康洛阳”得到全面提质。洛阳正骨是洛阳卫生健康领域一张亮丽名片，如同盛开的牡丹，持续造福群众。举办“洛阳正骨”论坛，成立河南省洛阳正骨医院(河南省骨科医院)骨伤专科联盟，对加强骨伤科领域学术交流与合作，推动行业规范化发展具有重要意义。洛阳市将以此次大会为契机，高质量推动医疗卫生事业发展，持续推动骨伤事业创新发展，努力提升诊疗水平和服务能力，更好满足人民群众卫生健康需求。

　　首届“洛阳正骨”论坛以“中西医协同赋能、骨健康创新提质”为主题，旨在搭建中西医交流协同平台，提升骨伤诊疗能力，推动中医药现代化。骨伤专科联盟将构建“纵向成集、横向成群”的发展模式，打造标准化诊疗、同质化服务、便捷化流程、精准化救治的现代骨伤专科医疗服务体系。

　　活动中，全面展现洛阳正骨守正创新、传承发展的电影《风骨正气》开机仪式同步举行。

　　副市长王国辉等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 周超)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    女子半年暴瘦26斤 医生揪出“胃部隐形杀手”
    女子半年暴瘦26斤 医生揪出“胃部隐形杀手”
    女子半年暴瘦26斤 医生揪出“胃部隐形杀手”
        “每顿饭只能吃小半碗，胃里却像塞了块石头”，52岁的王女士抓破头都想不到，折磨自己半年之久的“消化不良...
  • ·熬夜后常心慌 要不要补辅酶Q10？
  • ·早上起来眼屎多咋回事？
  • ·健康快讯：洛阳市东方人民医院MDT多学科联合减重招募中
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 国家级医疗资源落地洛阳 西交大二...
  • 最高气温31℃！洛阳未来一周多大...
  • 洛钼集团首次跻身全球前十大铜生...
  • 这个病通过呼吸道传播！洛阳公布1...
  • “目的地婚礼”走红，洛阳城市民...
  • 国际先进！洛轴多项科技成果通过鉴定
  • 栾川县：高端民宿助振兴
  • “牡丹花都”洛阳全球AI创作者大...
  • 依然难分伯仲！郑州洛阳城际棋友...
  • 洛阳LYC汽车轴承：抢抓风口促创新...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市新街北延项目还会实施吗？
    市公共交通支付一体化何时能上线？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605