22日，首届“洛阳正骨”论坛暨骨伤专科联盟成立大会举行。

22日，首届“洛阳正骨”论坛暨骨伤专科联盟成立大会举行。

中国科学院院士、发展中国家科学院院士阎锡蕴，中国工程院院士、中华中医药学会骨伤科分会主任委员朱立国，省卫健委副主任周勇，市委副书记、政法委书记张玉杰出席大会。

朱立国在致辞时指出，党的十八大以来，中医药事业取得显著成绩。中医骨伤科学源远流长，是优势突出、特色鲜明、最能体现中西医并重的学科之一。洛阳正骨具有悠久历史和深厚底蕴，已成为中医骨伤科的一个响亮品牌。此次论坛搭建了一个高水平学术交流平台，希望大家加强传承创新，注重人才培养，深化交流合作，形成强大发展合力，共同推动中医骨伤事业迈上新台阶。

张玉杰在致辞时指出，洛阳市深入学习贯彻习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述精神，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，加快促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局，医疗卫生服务能力显著提升，“健康洛阳”得到全面提质。洛阳正骨是洛阳卫生健康领域一张亮丽名片，如同盛开的牡丹，持续造福群众。举办“洛阳正骨”论坛，成立河南省洛阳正骨医院(河南省骨科医院)骨伤专科联盟，对加强骨伤科领域学术交流与合作，推动行业规范化发展具有重要意义。洛阳市将以此次大会为契机，高质量推动医疗卫生事业发展，持续推动骨伤事业创新发展，努力提升诊疗水平和服务能力，更好满足人民群众卫生健康需求。

首届“洛阳正骨”论坛以“中西医协同赋能、骨健康创新提质”为主题，旨在搭建中西医交流协同平台，提升骨伤诊疗能力，推动中医药现代化。骨伤专科联盟将构建“纵向成集、横向成群”的发展模式，打造标准化诊疗、同质化服务、便捷化流程、精准化救治的现代骨伤专科医疗服务体系。

活动中，全面展现洛阳正骨守正创新、传承发展的电影《风骨正气》开机仪式同步举行。

副市长王国辉等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 周超)