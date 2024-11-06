黄牡丹的另类含义（河洛拾珠）

姚黄之所以被称为花王，未必是因为它比别的牡丹好看，而是因为它的颜色。

姚黄之所以被称为花王，未必是因为它比别的牡丹好看，而是因为它的颜色。

据说姚黄的花瓣接近明黄色，自唐代以后，这可是最为尊贵的颜色，只有皇家才能用。北宋吴淑在《牡丹赋》中盛赞各种牡丹，其中称：“贵极姚黄。”一个“贵”字，道出姚黄成为花王的内在原因。

传说帝舜姓姚，姚黄也是帝舜与皇帝的合称。明代李佩则虚构出一个“高阳国王”姚黄，说他是舜的八十一代孙，并为其作《姚黄传》，其中称：“黄为天下正色，祖中央也。黄美丰姿，肌体腻润，拔类绝伦。游西京，术者相之，谓其有一万八千年富贵。”

黄色是天下正色，具有浓厚的象征意义。正色包括青、赤、黄、白、黑五色，分别代表东、南、中、西、北五方——黄色对应中央。姚黄生长在位于天下之中的洛阳，正是天子和最高统治者权威的化身，称其为花王，再恰当不过。

在姚黄出世前，出自洛阳民间牛氏家的千叶牡丹“牛黄”排在第一。公元1011年春末夏初，宋真宗祭祀地神归来，恰好在晚开品种牛黄牡丹绽放时途经洛阳，留宴淑景亭。牛氏逢机进献牛黄牡丹，此花遂名扬天下。

还有一种黄牡丹叫女真黄，也有意想不到的含义。

宋神宗元丰年间，“洛阳银李氏园中”培育出一种浅黄色的千瓣黄牡丹，主家将其献给河南府尹文彦博，文彦博为其取名女真黄，或许是因此花喜阴，恰如女真在大宋以北的温凉之地？

公元1127年，女真人创建的金朝攻破东京汴梁，掳走徽、钦二帝，北宋宣告灭亡。随后，金朝入主中原，与南宋南北对峙。元好问在《续夷坚志》中称：“文潞公元丰间镇洛水南，银李以千叶淡黄牡丹来献，且乞名。公名之曰‘女真黄’。后人始知其谶。”指出文彦博一语成谶，预见北宋为金朝所灭。 因宋朝国姓为赵，而天水是赵氏郡望，故北宋又称“天水一朝”。“土暗尘昏天水碧，风轻雨过女真黄”“色染女真黄，露凝天水碧”“女真黄代谢，天水碧涟洏(流泪的样子)”，这些诗句中的“女真黄”和“天水碧”，分别代指金朝与北宋。文彦博当年绝对想不到，不过是个牡丹花名，如何竟与朝代更迭扯上了关系！（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）