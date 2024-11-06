花品姚黄冠洛阳（诗词小说里的国色天香）

上篇说苏辙爱种洛阳花，提到他的《补种牡丹二绝》，其一曰：“野草凡花著地生，洛阳千叶种难成。姚黄性似天人洁，粪壤埋根气不平。”

上篇说苏辙爱种洛阳花，提到他的《补种牡丹二绝》，其一曰：“野草凡花著地生，洛阳千叶种难成。姚黄性似天人洁，粪壤埋根气不平。”苏辙所种未必就是姚黄这个品种，或许他只是以姚黄代指洛阳牡丹，毕竟，北宋时洛阳牡丹甲天下，花品姚黄冠洛阳，即使贵为天子，一年也不过就能见到几朵罢了。

皇帝一年看几朵

宋仁宗天圣年间的一个春天，西京留守李迪忽然灵光一闪，有了一个新点子：洛阳人近来热捧最新牡丹品种姚黄，其名头已超越此前的花魁魏花，如果能将鲜花送到东京，必能博得龙颜大悦！

西京到东京有六个驿站，派一名武官骑上驿马，一昼夜就能把花送进皇宫。李迪特意让园丁研究出最佳保鲜技术，天下第一份牡丹鲜切花快递就这样诞生了。

收到洛阳到开封次日达的快递，宫人打开竹笼，从菜叶包裹里取出“蜡封花蒂”的几枝牡丹，立即插入瓶中，送到仁宗皇帝面前。

瓶中姚黄新鲜欲滴，仿若清晨才在枝头绽放，仁宗皇帝的双眸瞬间为之一亮：这千叶黄花花冠直径八九寸，花色亮丽醒目，竟是尊贵的明黄色。

这史上最早的牡丹鲜切花快递，“所进不过姚黄、魏花三数朵”，可见这俩品种有多难得。

数年后，欧阳修作《洛阳牡丹记》，介绍了姚黄的“身世”：“姚黄者，千叶黄花，出于民姚氏家。此花之出，于今未十年。姚氏居白司马坡，其地属河阳，然花不传河阳，传洛阳。洛阳亦不甚多，一岁不过数朵。”

一年就开几朵，还得挑两朵好的给皇帝送去，难怪司马光听说姚黄开了，不惜淋雨也急着跑去看，还不忘写首诗给老朋友邵雍送去：“小雨留春春未归，好花虽有恐行稀。劝君披取鱼蓑去，走看姚黄判湿衣。”

一枝千钱也不卖

欧阳修的《洛阳牡丹记》作于公元1034年，当时姚黄出世不满10年，人们对其了解尚且有限。待到公元1082年周师厚撰成《洛阳牡丹记》，他对姚黄的描述就详细多了。他笔下的姚黄，颜色极其鲜艳光洁，花冠直径八九寸，花瓣基部呈深紫檀色，雌蕊周围的花瓣略带青色。

此时距离李迪初贡鲜切牡丹已过去半个世纪，洛阳城里知名的花圃中，辗转嫁接了许多姚黄，但只有洛水北岸的姚黄年年开花，且隔年才能开出千瓣花，其余则是单瓣、重瓣花。而洛水南岸嫁接的姚黄，要几年才能开出一次千瓣花。

姚黄初问世时，洛阳城里有个叫门园子的接花工，富豪大家都请他上门嫁接牡丹。姚黄一个接头就价值五千文钱，买卖双方于秋天立下契据，待来年春天见到牡丹开花，才支付这五千文钱。由于姚黄实在稀有难得，如遇权贵索要姚黄接头，主家宁可把接头浸在沸水中烫死，也不肯白白让出。

李清照的父亲李格非著有《洛阳名园记》，其中介绍一座名为“花园子”的名园，园中“无他池亭，独有牡丹数十万本”。那时的洛阳已形成“牡丹产业”，有一群人住在“花园子”周边，以花为生。周师厚时，姚黄、魏紫的价格已飙至“一枝千钱”，但即便如此，也无人舍得售卖姚黄。

诗人笔下千载香

李迪之后，钱惟演任西京留守，他曾说：“人谓牡丹花王，今姚黄真可为王，而魏花乃后也。”

受上司钱惟演的影响，欧阳修后来写了《洛阳牡丹记》，其中称：“初，姚黄未出时，牛黄为第一；牛黄未出时，魏花为第一；魏花未出时，左花为第一……”总之，姚黄一登场，众芳纷纷往边让。

在洛阳人的花园里，在北宋皇帝的花瓶中，姚黄是当仁不让的花王，在诗人们的笔下，姚黄则千载留芳。

开在欧阳修笔下的姚黄：“洛阳地脉花最宜，牡丹尤为天下奇。……当时绝品可数者，魏红窈窕姚黄妃。”“结绶当年仕两京，自怜年少体犹轻。伊川洛浦寻芳遍，魏紫姚黄照眼明。”“我时年才二十馀，每到花开如蛱蝶。姚黄魏红腰带鞓，泼墨齐头藏绿叶。”

开在蔡襄梦中的姚黄：“名花百种结春芳，天与秾华更与香。每忆月陂堤下路，便开图画觅姚黄。”

开在司马光心头的姚黄：“芳菲触目已萧然，独著金衣奉老仙。若占上春先秀发，千花万卉不成妍。” 令范纯仁惊叹的姚黄：“洛城花美四方归，独有姚黄得见稀。曾入黼闱参近侍，分明新染赭黄衣。”使张耒念念不忘的姚黄：“江南梅花凌雪霜，桃李开尽春无光。谁知洛阳三月暮，千金一朵卖姚黄。”朱敦儒漂泊江南，心恋故园，不知多少次回想当年在洛阳“花满金盆，香凝碧帐，小楼晓日飞光”，“乘露看姚黄”……（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）