洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

花品姚黄冠洛阳（诗词小说里的国色天香）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2025.03.24 08:05
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　上篇说苏辙爱种洛阳花，提到他的《补种牡丹二绝》，其一曰：“野草凡花著地生，洛阳千叶种难成。姚黄性似天人洁，粪壤埋根气不平。”苏辙所种未必就是姚黄这个品种，或许他只是以姚黄代指洛阳牡丹，毕竟，北宋时洛阳牡丹甲天下，花品姚黄冠洛阳，即使贵为天子，一年也不过就能见到几朵罢了。

　　皇帝一年看几朵

　　宋仁宗天圣年间的一个春天，西京留守李迪忽然灵光一闪，有了一个新点子：洛阳人近来热捧最新牡丹品种姚黄，其名头已超越此前的花魁魏花，如果能将鲜花送到东京，必能博得龙颜大悦！

　　西京到东京有六个驿站，派一名武官骑上驿马，一昼夜就能把花送进皇宫。李迪特意让园丁研究出最佳保鲜技术，天下第一份牡丹鲜切花快递就这样诞生了。

　　收到洛阳到开封次日达的快递，宫人打开竹笼，从菜叶包裹里取出“蜡封花蒂”的几枝牡丹，立即插入瓶中，送到仁宗皇帝面前。

　　瓶中姚黄新鲜欲滴，仿若清晨才在枝头绽放，仁宗皇帝的双眸瞬间为之一亮：这千叶黄花花冠直径八九寸，花色亮丽醒目，竟是尊贵的明黄色。

　　这史上最早的牡丹鲜切花快递，“所进不过姚黄、魏花三数朵”，可见这俩品种有多难得。

　　数年后，欧阳修作《洛阳牡丹记》，介绍了姚黄的“身世”：“姚黄者，千叶黄花，出于民姚氏家。此花之出，于今未十年。姚氏居白司马坡，其地属河阳，然花不传河阳，传洛阳。洛阳亦不甚多，一岁不过数朵。”

　　一年就开几朵，还得挑两朵好的给皇帝送去，难怪司马光听说姚黄开了，不惜淋雨也急着跑去看，还不忘写首诗给老朋友邵雍送去：“小雨留春春未归，好花虽有恐行稀。劝君披取鱼蓑去，走看姚黄判湿衣。”

　　一枝千钱也不卖

　　欧阳修的《洛阳牡丹记》作于公元1034年，当时姚黄出世不满10年，人们对其了解尚且有限。待到公元1082年周师厚撰成《洛阳牡丹记》，他对姚黄的描述就详细多了。他笔下的姚黄，颜色极其鲜艳光洁，花冠直径八九寸，花瓣基部呈深紫檀色，雌蕊周围的花瓣略带青色。

　　此时距离李迪初贡鲜切牡丹已过去半个世纪，洛阳城里知名的花圃中，辗转嫁接了许多姚黄，但只有洛水北岸的姚黄年年开花，且隔年才能开出千瓣花，其余则是单瓣、重瓣花。而洛水南岸嫁接的姚黄，要几年才能开出一次千瓣花。

　　姚黄初问世时，洛阳城里有个叫门园子的接花工，富豪大家都请他上门嫁接牡丹。姚黄一个接头就价值五千文钱，买卖双方于秋天立下契据，待来年春天见到牡丹开花，才支付这五千文钱。由于姚黄实在稀有难得，如遇权贵索要姚黄接头，主家宁可把接头浸在沸水中烫死，也不肯白白让出。

　　李清照的父亲李格非著有《洛阳名园记》，其中介绍一座名为“花园子”的名园，园中“无他池亭，独有牡丹数十万本”。那时的洛阳已形成“牡丹产业”，有一群人住在“花园子”周边，以花为生。周师厚时，姚黄、魏紫的价格已飙至“一枝千钱”，但即便如此，也无人舍得售卖姚黄。

　　诗人笔下千载香

　　李迪之后，钱惟演任西京留守，他曾说：“人谓牡丹花王，今姚黄真可为王，而魏花乃后也。”

　　受上司钱惟演的影响，欧阳修后来写了《洛阳牡丹记》，其中称：“初，姚黄未出时，牛黄为第一；牛黄未出时，魏花为第一；魏花未出时，左花为第一……”总之，姚黄一登场，众芳纷纷往边让。

　　在洛阳人的花园里，在北宋皇帝的花瓶中，姚黄是当仁不让的花王，在诗人们的笔下，姚黄则千载留芳。

　　开在欧阳修笔下的姚黄：“洛阳地脉花最宜，牡丹尤为天下奇。……当时绝品可数者，魏红窈窕姚黄妃。”“结绶当年仕两京，自怜年少体犹轻。伊川洛浦寻芳遍，魏紫姚黄照眼明。”“我时年才二十馀，每到花开如蛱蝶。姚黄魏红腰带鞓，泼墨齐头藏绿叶。”

　　开在蔡襄梦中的姚黄：“名花百种结春芳，天与秾华更与香。每忆月陂堤下路，便开图画觅姚黄。”

　　开在司马光心头的姚黄：“芳菲触目已萧然，独著金衣奉老仙。若占上春先秀发，千花万卉不成妍。” 令范纯仁惊叹的姚黄：“洛城花美四方归，独有姚黄得见稀。曾入黼闱参近侍，分明新染赭黄衣。”使张耒念念不忘的姚黄：“江南梅花凌雪霜，桃李开尽春无光。谁知洛阳三月暮，千金一朵卖姚黄。”朱敦儒漂泊江南，心恋故园，不知多少次回想当年在洛阳“花满金盆，香凝碧帐，小楼晓日飞光”，“乘露看姚黄”……（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    女子半年暴瘦26斤 医生揪出“胃部隐形杀手”
    女子半年暴瘦26斤 医生揪出“胃部隐形杀手”
    女子半年暴瘦26斤 医生揪出“胃部隐形杀手”
        “每顿饭只能吃小半碗，胃里却像塞了块石头”，52岁的王女士抓破头都想不到，折磨自己半年之久的“消化不良...
  • ·熬夜后常心慌 要不要补辅酶Q10？
  • ·早上起来眼屎多咋回事？
  • ·健康快讯：洛阳市东方人民医院MDT多学科联合减重招募中
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 国家级医疗资源落地洛阳 西交大二...
  • 最高气温31℃！洛阳未来一周多大...
  • 洛钼集团首次跻身全球前十大铜生...
  • 这个病通过呼吸道传播！洛阳公布1...
  • “目的地婚礼”走红，洛阳城市民...
  • 国际先进！洛轴多项科技成果通过鉴定
  • 栾川县：高端民宿助振兴
  • “牡丹花都”洛阳全球AI创作者大...
  • 依然难分伯仲！郑州洛阳城际棋友...
  • 洛阳LYC汽车轴承：抢抓风口促创新...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市新街北延项目还会实施吗？
    市公共交通支付一体化何时能上线？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605