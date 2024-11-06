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国际先进！洛轴多项科技成果通过鉴定
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.23 21:22
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　　23日，记者从洛阳轴承集团股份有限公司获悉，该企业5项科技成果近日通过中国轴承工业协会专家鉴定，其中3项成果达到国际先进水平。

　　其中，“大功率风电主轴及增速箱轴承关键技术研究应用及工业验证平台建设”项目，针对大功率风电机组极端工况及长寿命要求，提出了大功率风电轴系复杂工况下一体化柔性支承轴承设计技术，形成了大功率风电轴承长寿命多参数设计体系等，在大功率风电主轴轴承研制方面具有重大创新。

　　“大型矿物磨机重载高可靠性小齿轮轴调心滚子轴承的研制”项目，优化了轴承主参数，大幅度提高了大型矿物磨机小齿轮轴轴承额定动载荷，提高了轴承轴向承载能力及寿命，相关产品经中信重工等单位装机应用，产品运行稳定可靠，成果经济和社会效益显著。

　　“高端装备用新型微合金化轴承钢热加工关键技术及应用整体技术”项目，针对风力发电机、盾构机、海洋工程等高端装备轴承现有材料无法满足性能要求的难题，实现了超纯净、高均质化轴承钢的工业化批量制造，满足了特大型轴承对高性能轴承钢的需求。

　　此外，该企业推进的“平方公里阵列射电望远镜(SKA)方位轴承关键技术研究及应用”项目等2个项目达到国内领先水平。

　　近年，洛轴不断抢抓风口机遇，依托国家首批认定的企业技术中心、轴承行业唯一的国家重点实验室等平台大力推进研发创新，在大兆瓦风电、重大装备等领域形成了一大批具有自主知识产权的轴承产品。后续企业将以实现“百亿”洛轴为目标，加快推进“十四五”规划落实，助力洛阳持续打造高端轴承产业，继续为我国迈向制造强国贡献力量。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 余柯 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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