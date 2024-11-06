全力消除经营性自建房安全隐患 切实保障人民群众生命财产安全

20日，副市长李新红带队调研经营性自建房安全隐患排查整治工作。 20日，副市长李新红带队调研经营性自建房安全隐患排查整治工作。 在西工区东下池社区、瀍河区东关街道、洛龙区二郎庙社区，李新红深入街巷楼院，实地察看房屋结构、消防安全等情况，详细了解经营性自建房安全隐患排查整治工作进展，对相关问题提出整改要求。 李新红指出，经营性自建房安全整治工作事关群众生命财产安全。要提高政治站位，时刻绷紧安全之弦，牢固树立“人民至上、生命至上”理念，严格落实“危房不住人、住人无危房”要求，多措并举、有效有序推进全市经营性自建房安全隐患排查整治工作。要全面彻底排查，聚焦房屋结构、消防安全等重点领域，分级分类做好房屋安全鉴定工作，加大对电动自行车违规停放充电、堵塞消防通道安全出口等隐患排查整治力度，切实保障人民群众生命财产安全。要建立长效机制，健全经营性自建房安全管理体系，强化部门协同联动，扎实开展经营性自建房安全整治“回头看”工作，从根本上消除安全隐患，不断提升群众安全感。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹)