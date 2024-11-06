洛阳举办洛邑大讲堂·融入服务全国统一大市场首期主题培训班

聚焦洛阳融入服务全国统一大市场建设，昨日，我市举办洛邑大讲堂·融入服务全国统一大市场首期主题培训班。

聚焦洛阳融入服务全国统一大市场建设，昨日，我市举办洛邑大讲堂·融入服务全国统一大市场首期主题培训班。

本次活动由市委组织部、市发展改革委共同举办。在培训中，河南省社会科学院原院长、中国区域经济学会副会长张占仓围绕深入学习习近平总书记关于建设全国统一大市场的重要论述、全省融入服务全国统一大市场的战略部署和任务要求、洛阳如何积极融入服务全国统一大市场等内容，进行专题交流授课。我市各县区政府相关负责同志和部分市直单位分管负责同志等90余人参加培训。

建设全国统一大市场，是推动高质量发展的硬核支撑。我市紧紧围绕习近平总书记关于“加快建设全国统一大市场”的重要论述，认真落实省委、省政府部署要求，持续深化经济领域市场化改革，以更大力度培育人才、技术、资本等要素市场，更加注重运用市场化手段整合创新资源、提升服务产业创新能力，积极打造多式联运物流平台，加速构建物流提效与消费升级的良性循环，正在成为要素集聚的“磁场”、投资兴业的“热土”。

市委组织部将会同市直相关部门，持续开办洛邑大讲堂·融入服务全国统一大市场主题培训班，每期一个主题，体现小切口、细颗粒和操作性强，帮助干部在融入服务全国统一大市场中精准落子、抓住关键，在构建新发展格局中找准机遇、奋勇争先。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 李松涛)