27日起抓拍！洛阳交警启用一批摄像头。
27日起抓拍！洛阳交警启用一批摄像头。
今日，“洛阳交警”微信公众号发布消息称，为加强道路交通安全管理，预防和减少道路交通事故，根据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规规定，洛阳市公安局交警支队八大队在开元大道文化西街东掉头口，开元大道杨湾街掉头口，开元大道创新街东掉头口，开元大道玉泉街东掉头口4个掉头路口及伊滨路康庄路口恢复、启用16套交通技术监控设备，用于查处车辆违反信号灯通行、不按导向车道行驶、违反禁止标线、逆行等交通违法行为，公示日期为：2025年3月20日至2025年3月26日，2025年3月27日起开始启用。
附：监控设备设置地点及查处的道路交通违法行为
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