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在国际赛场赢得8枚奖牌！洛阳这四名少年回来了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.21 17:02
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　　19日，在栾川县特殊教育学校，刘子淇、李钇诺、章国育、杨诺楠四名特殊少年受到亲朋及广大师生热烈欢迎。在此前于意大利举办的第十二届世界冬季特奥会赛场上，他们表现优异，取得2金5银1铜的好成绩，为中国队赢得8枚奖牌。

　　据悉，这是我市滑雪运动员首次获得世界冬季特奥会越野滑雪项目的奖牌，也是我省滑雪运动员首次走出国门参加世界冬季特奥会，具有里程碑意义。

　　与各国运动员同台竞技，赢得8枚奖牌

　　四名少年平均年龄不满17岁，此前在国内比赛中多次崭露头角，拿到不少奖牌。这是他们第一次踏出国门。

　　世界冬季特奥会每四年举办一届，是国际特奥会为智力障碍人士设立的全球性冬季综合运动会。本届大赛设有越野滑雪、雪鞋走、短道速滑等项目，来自世界各地的约1500名运动员参赛。

　　3月7日，他们作为中国队的参赛运动员，前往意大利参加世界冬季特奥会。“孩子们的参赛项目是越野滑雪。”带队教练吴余飞介绍，越野滑雪需要跨越复杂地形。因此，与山地滑雪板不同，越野滑雪板相对较窄，脚跟也不加装固定器，方便完成上坡助跑等动作，对选手的体力、应变能力都是严峻考验。

　　“不过，孩子们非常珍惜这次机会，在赛场上都很拼。”说到这里，吴余飞有些泪目，“刘子淇在赛场拼尽全力，越过一个又一个障碍，在完成男子个人1公里及2.5公里越野滑雪两个项目后，累得瘫倒在地……”

　　“最扣人心弦的是4×1公里越野滑雪接力赛。”吴余飞说，章国育、刘子淇与另外两名中国队员参加了该项目，两人分别担任第三棒、第四棒。当时，中国队第二棒选手接棒失误摔倒，被外国选手反超。章国育接棒后奋起直追，连超三人，让中国队暂居第一。刘子淇继续保持第一的位置，然而在最后50米被加拿大选手反超，痛失金牌。

　　在比赛的几天里，赛场陆续有喜讯传来。最终，四人共为国家队赢得8枚奖牌，在国际赛场证明了自己。

　　兴趣成就梦想，每天坚持训练3个小时

　　取得这样的好成绩，源自他们日复一日的努力。滑雪为他们的生活打开了一扇窗，尽管训练过程辛苦，他们却从不言弃。

　　这些孩子是从2018年开始练习滑雪的。“一开始，孩子们身体底子差，跑不了多远。”学校滑雪训练项目负责人吴涛介绍，他们就一步步引导，从10米、20米、30米，到现在跑一两公里都没事，孩子们身体的核心力量有明显改善。

　　当天，记者在学校操场上看到了平衡球、壶铃及滑雪训练设备。“经过前期探索，我们目前每周训练六天，每天累计训练3个小时，主要带孩子们练力量和平衡。”吴涛介绍，冬季学校还会组织孩子们到伏牛山滑雪场练习。

　　“之前孩子训练还受过伤，身上青一块紫一块的，俺们看了都心疼。”杨诺楠父亲杨新红说，不过，看到孩子一天天在进步，他也是打心底高兴。

　　孩子们每次训练，教练需要更多的耐心。“相较普通人，这些孩子需要给予更多的关怀。”吴涛说，每次训练他们都更多地鼓励孩子，帮助他们建立自信心，爱上滑雪这项运动。

　　参赛回来没多久，孩子们就又投入到训练中。

　　发挥示范作用，引导更多孩子看看外边的世界

　　这次比赛，四名少年赢得的8枚奖牌格外耀眼。不过在校长吴拥军看来，出国一趟长了见识同样重要。

　　“这四名孩子是全校100余名孩子的代表。”吴拥军说，大多数孩子日常一般是待在家或学校，有的连超市都没去过。培养孩子们的兴趣爱好，能够搭建他们与外界交流的渠道。因此，近年来学校在开设文化课的同时，也更注重兴趣的培养，开发了足球、冰壶、滑雪等特色课程。他也经常鼓励大家多出去参加比赛。

　　学校建设的奥林匹克展示馆内，摆满了孩子们参加各级比赛赢得的奖杯、奖牌，这些都见证着孩子们的成长。“这次几名孩子出国参赛，对他们来说是一次新的突破，也让其他孩子备受鼓舞。”吴拥军说。

　　鉴于孩子们在比赛中表现突出，栾川县当天为四名少年及教练员发放了17万元奖励，还将进一步支持孩子们外出参赛。“这样一来，我们开发完善特色课程就更有底气了。”吴拥军表示，将借助这些资金支持，积极参与相关赛事活动，让越来越多的孩子走出校门、走上更大舞台。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 侯豫炯 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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