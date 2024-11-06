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聚焦五大主题！2025牡丹文化节商贸促消费活动来了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.21 17:02
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　　洛报融媒记者21日从洛阳市商务获悉，即日起至5月5日，洛阳市将组织“青春洛Young乐享消费”——2025牡丹文化节商贸促消费活动，丰富消费业态，进一步激发消费活力。

　　本次活动以“青春洛YOUNG乐享消费”为主题，聚焦情绪消费、体验消费，推出“味美洛阳”“乐宿洛阳”“畅购洛阳”“好礼洛阳”“春惠洛阳”五大主题活动，以主题惠民消费促进活动贯通牡丹文化节、清明节、五一劳动节等，激发商家创新活力，实现优惠连连、新品迭出、全民共享的节日消费热潮。

　　“味美洛阳”特色餐饮类系列活动

　　活动时间：即日起至5月5日

　　活动地点：全市美食街区、特色餐馆、网红咖啡、国风酒吧等

　　活动内容：指导特色餐饮商家推出适合游客群体的美食套餐和优惠活动，动员餐饮企业加强与抖音、美团等平台的互动合作，鼓励有条件的餐饮企业适当延长营业时间。

　　●优化餐饮消费体验。推广“武皇盛宴”“唐宫夜宴”“旧城记”等沉浸式餐饮，推广日咖夜酒等网红咖啡，推广夜汤、酸浆火锅、涮牛肚、烧烤等深夜食堂，打造洛阳餐饮消费新场景。

　　●优惠满减活动。美团搭建牡丹文化节专属“老家味道”“本地特色”商家微主题，投入200万元通过美团神会员向会员用户投放优惠券和各种红包；投入资金40万元联合市区4家头部商场120家优质餐饮商户开展直播活动。

　　“乐宿洛阳”酒店民宿类系列活动

　　活动时间：即日起至5月5日

　　活动地点：全市特色酒店、民宿

　　活动内容：引导有条件的住宿企业通过一码游洛阳、携程、美团、飞猪等平台推出优惠措施和活动产品，在场景布置上增加洛阳牡丹等城市元素，打造春日自然栖居新体验。

　　●服务提升活动。指导开展数字化运营、服务提升等进行专题培训，指导酒店在牡丹文化节期间推出一系列优惠措施和暖心服务，强化牡丹元素场景布置，提升“洛阳宿”品牌知名度。

　　●赏花大促活动。美团推出踏青赏花季大促活动，联合交通、住宿、度假等业务，在洛阳推出百万级旅行神券、拼团抽免单、春游酒店提前囤等福利，联动洛阳100多个酒店头部品牌及商家，吸引游客走出去享受春日美景。

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[ 责任编辑：马佳佳 ]
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