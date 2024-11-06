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@洛阳人，今天起，无需预约！可直接办理个税汇算
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.21 17:02
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　　3月21日，按照国家税务总局公告，2024年度个人所得税综合所得汇算清缴进入“无预约通道”，纳税人即日起至6月30日，可直接登录“个人所得税”App或自然人电子税务局办理年度汇算，无需提前预约。

　　个税年度汇算指纳税人在已预缴税款基础上，汇总全年工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费等综合所得，扣除基本减除费用6万元、专项扣除、专项附加扣除及其他依法扣除项目后，计算实际应纳税额，多退少补。

　　税务部门提醒，如实填报专项附加扣除信息是享受减税红利的关键，包括子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息、住房租金、赡养老人等六大类。例如，继续教育扣除需参考人力资源和社会保障部发布的《国家职业资格目录》，证书批准日期需在纳税年度内；大病医疗支出可通过国家医保服务平台App查询自付部分金额。

　　在办理业务时，纳税人可优先通过“个人所得税”App完成申报，系统提供预填服务，自动导入收入和扣除信息。

　　税务部门强调，虚假填报收入或扣除项目将影响纳税信用，甚至面临法律责任。例如，伪造继续教育证书、虚增赡养老人或大病医疗支出等行为，将被依法追缴税款并加收滞纳金。此外，警惕以“退税秘籍”“快速退税”为名的诈骗信息，切勿点击不明链接或泄露个人信息。

　　个税汇算关乎纳税人切身利益，税务部门呼吁公众依法诚信申报，共同维护税收公平。如有疑问，可通过12366纳税服务热线或当地税务机关咨询。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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