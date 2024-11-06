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全省医保系统首家接入DeepSeek 洛阳医保智能客服全新升级
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳医保 2025.03.21 15:21
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　　洛阳医保参保人注意啦！2025年3月20日，洛阳市医疗保障局深度融合大模型技术与服务标准规范的智能客服系统上线试运行，值得注意的是洛阳医保智能医保客服现已全面接入DeepSeek大模型，通过“洛阳医保”微信公众号找到医保客服，不仅能秒问秒答医保问题，未来还将支持直接办理多项医保业务。

　　亮点抢先看！

　　一、智能客服全面接入DeepSeek大模型

　　DeepSeek能深度提升政务数据处理效率和分析能力，收集分析民情民意，提高政务工作透明度，增强公众对医保工作的信任等。无论是咨询“生育津贴怎么算”这类复杂政策，还是询问“门诊特定病种如何认定”等专业问题，都能结合具体参保情况，给出精准到位的解答。

　　二、本地服务更安心

　　该系统基于中国移动部署的DeepSeek大模型，严格对标国家医保服务标准化体系建设要求，通过“智能中枢标准化响应、市县两级标准化协同、适老服务标准化供给”三重创新，打造出“流程可复制、质量可衡量、数据可溯源”的智慧医保服务新范式。

　　说了这么多

　　洛阳医保智能客服

　　如何使用？

　　快往下看！

　　洛阳医保智能客服使用指南

　　进入“洛阳医保”微信公众号，点击菜单栏“医保客服”→“医保智慧助理”，输入问题(支持语音提问！)

　　洛阳医保

　　打造更懂你的医保智能客服

　　开启医保服务新体验！

　　更多功能正在上线中

　　敬请期待！
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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