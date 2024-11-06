隋唐洛阳城“唐妮儿”选拔赛开始海选

21日，记者从隋唐洛阳城景区获悉，备受瞩目的金玺奖中国传统服饰模特大赛暨首届“唐妮儿”形象宣传大使选拔赛报名工作结束，正式进入海选阶段。来自全球多个国家的5500名汉服爱好者报名参与海选。按照计划，复赛、决赛及颁奖典礼即将在4月初举行，敬请关注。

21日，记者从隋唐洛阳城景区获悉，备受瞩目的金玺奖中国传统服饰模特大赛暨首届“唐妮儿”形象宣传大使选拔赛报名工作结束，正式进入海选阶段。来自全球多个国家的5500名汉服爱好者报名参与海选。按照计划，复赛、决赛及颁奖典礼即将在4月初举行，敬请关注。

本次活动由隋唐洛阳城景区等单位共同主办。主办方介绍，举办“唐妮儿”选拔赛，不是为了选拔模特，而是要选拔能够展示中国古典审美风范、彰显隋唐盛世气象的宣传大使。唐朝时期，中国女性以雍容富态为美，因此本次“唐妮儿”选拔赛，形体方面也不以瘦削、纤细为评判标准，而是重在展示女性的健康体态和美好形象。

“唐妮儿”选拔赛的报名工作自今年2月底启动，受到全球多个国家的关注，截至目前，已有中国、荷兰、韩国、澳大利亚、法国等多个国家的选手共5500人报名。目前大赛海选工作正在紧张进行，主办方将从全球候选人中选出200人参与线下的复赛和决赛。这些选手将接受培训和4月2日的彩排。复赛和决赛将于4月3日在隋唐洛阳城景区盛大举行。届时，选手们将身着传统服饰，在舞台上展示优美的身姿和独特的气质。本次选拔赛的优胜者(30人左右)将成为隋唐洛阳城景区的首届“唐妮儿”形象宣传大使。

据介绍，金玺奖的主旨是发掘在中国传统文化领域默默耕耘奉献的传承人和践行者，打造展示个人风采的舞台，助力其获得更加优质的资源及知名度。金玺奖执行团队成员是中国传统服饰研发领域的领军人物，拥有丰富的大型赛事活动的执行经验，曾为多个国家级文化项目提供专业支持，包括中亚五国峰会以及多个知名文旅品牌等。该团队还参与过央视《国家宝藏》等知名节目的录制，其专业的评判能力与文化传播经验，将为大赛的权威性和专业度提供强有力的支持。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 赵奕鼎 文/图）