配套比亚迪！“洛阳造”新能源商用车零部件畅销海外

走进洛阳市孟津区麻屯镇，洛阳舒骏新能源科技有限公司新能源商用车配件项目满产开动，开启产品交付加速跑。

厂房外，天南海北的货车进进出出；厂房内，工人们焊接、布线、调试，争分夺秒。

这些天，走进洛阳市孟津区麻屯镇，洛阳舒骏新能源科技有限公司新能源商用车配件项目满产开动，开启产品交付加速跑。

“订单饱满！排产已经到半年后！”项目相关负责人快人快语、走路带风。一件件新能源大巴空调、新能源汽车充电桩等产品“下线即出厂”，它们的目的地，是德国、英国、印度等国家的头部车企。

近年来，全球新能源商用车需求“风生水起”，市场渗透率持续上升。敏锐洞察产业风向，抢抓高增长机遇期，这家成立仅两年的企业，去年投资2亿元投资了新能源商用车配件项目，不仅从签约落户到生产仅用了3个月，而且首年已实现超5700万产值！

洛阳舒骏新能源是一家从事新能源汽车零部件研发、生产的科技型企业。该项目占地20亩，研发、生产新能源大巴空调、电池热管理系统、轨道交通及充电桩等产品，以创新技术前瞻性布局欧洲、东南亚等地区市场。

“就拿东南亚市场来说，当地气候高温潮湿，道路多尘环境多，如何让设备避免‘水土不服’，技术就得‘入乡随俗’。”该负责人说。

创新防潮型风冷机构，对进入充电桩内部的高温高湿气体进行除湿降温，提升充电桩安全性；设计大巴车空调用防护罩，减少进气口尘土对空调性能的影响，使得汽车从容应对恶劣路况……一项项专利技术，让企业产品破解应用“痛点”，从而在海外市场“长袖善舞”。

“在印度市场，我们是TATA、比亚迪等龙头新能源商用车企的核心零部件供应商。”该负责人说，随着海外市场逐渐打开局面，今年项目产值预计增长60%以上，其中新能源充电桩板块产值预计较去年翻一番。

方向对了，就不怕路远。眼下的满产，还只是项目发展的“序章”。

未来，企业将应市场需求，接续推进后续项目建设。项目全部投产后，预计年均销售收入2亿元，助力洛阳持续拉长产业链条、打造新能源汽车产业集群。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 郑占波 许建军 文/图）